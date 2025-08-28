Statele Unite cer Danemarcei „să se calmeze” după convocarea diplomatului american la Copenhaga în scandalul Groenlanda

Un oficial de la Casa Albă a reacționat dur, transmițând că „danezii trebuie să se calmeze”, în timp ce ministrul de externe Lars Løkke Rasmussen a avertizat că orice ingerință în treburile interne ale Regatului Danemarcei este „inacceptabilă”, scrie BBC.

Statele Unite și Danemarca, dispute privind influența în Groenlanda

Potrivit presei daneze, mai multe surse susțin că obiectivul american ar fi fost infiltrarea societății groenlandeze și promovarea desprinderii de Danemarca, cu perspectiva alipirii insulei la Statele Unite. Deși Washingtonul nu a confirmat existența unei campanii de influență, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că întâlnirea lui Mark Stroh cu oficialii danezi a fost „productivă” și a reafirmat „legăturile strânse” dintre Groenlanda, Danemarca și SUA.

Danemarca avertizează asupra campaniilor de dezinformare în Groenlanda

Serviciul danez de informații PET a avertizat că Groenlanda este ținta unor campanii de influență menite să creeze tensiuni între Danemarca și guvernul local groenlandez. Aceste operațiuni ar putea folosi agenți de influență sau dezinformarea pentru a exploata divergențe reale sau inventate.

Aceasta este a doua oară în acest an când diplomatului american Mark Stroh i se cere explicații la Copenhaga, după ce în mai au apărut informații similare privind interesul serviciilor americane pentru Groenlanda.

Relațiile SUA – Danemarca, tensionate și pe fond economic

Tensiunile dintre Statele Unite și Danemarca s-au extins și pe plan economic. Recent, administrația americană a oprit un proiect major de energie eoliană în Rhode Island, dezvoltat de compania daneză Ørsted. Decizia a afectat puternic acțiunile companiei pe bursă, în contextul în care președintele Donald Trump a declarat public că „nu face energie eoliană”.

Disputa privind Groenlanda rămâne un subiect sensibil, mai ales după ce Trump și-a exprimat deschis dorința de a anexa acest teritoriu strategic. Premierul danez Mette Frederiksen a transmis însă un mesaj ferm: „Nu puteți anexa o altă țară.”