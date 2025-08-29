Statele Unite refuză să participe la raportul ONU privind drepturile omului

Un oficial al Departamentului de Stat a confirmat că Washingtonul nu va transmite raportul său în noiembrie, când urma să fie evaluat împreună cu alte 13 state. Potrivit acestuia, hotărârea este o consecință a unui ordin executiv semnat de Trump prin care SUA s-a retras din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) și Consiliul ONU pentru Drepturile Omului au confirmat că au fost notificate despre decizie.

Oficialul Departamentului de Stat a susținut că SUA rămâne într-o poziție de leadership în privința promovării drepturilor omului. Decizia marchează o ruptură față de practica precedentă, întrucât în primul mandat al lui Trump, SUA a transmis raportul UPR în 2020, deși s-au retras din Consiliu în 2018.

Experți și organizații civice avertizează că aceasta decizie ar putea se creeze un precedent care să fie exploatat de alte state. „Prin retragerea din UPR, SUA oferă unor state care comit încălcări grave ale drepturilor omului, precum Iranul, Rusia și Sudanul, un pretext să urmeze exemplul”, a declarat Michael Posner, fost oficial al Departamentului de Stat în administrația Obama.