Prima pagină » Știri externe » SUA: Explozie la o uzină chimică din Mississippi, evacuări din cauza scurgerilor de amoniac

O explozie la un producător de produse cu hidrogen și azot din Mississippi a provocat miercuri, o scurgere de amoniac și a forțat locuitorii din apropiere să evacueze, au declarat oficialii, potrivit AP.
Laurentiu Marinov
06 nov. 2025, 07:34, Știri externe

Guvernatorul statului Mississippi, Tate Reeves, a declarat într-o postare pe platforma socială X că oficialii serviciilor de urgență din tot statul intervin în urma scurgerii de amoniac anhidru de la fabrica CF Industries, la nord de Yazoo City.

Nu au fost raportate decese sau răniți, a spus el.

„Mulțumesc tuturor echipelor de intervenție de urgență și managerilor de urgență din Mississippi pentru că au răspuns rapid la scurgere”, a spus el.

CF Industries a declarat într-un comunicat că nu există răniți și că „toți angajații și contractorii aflați la fața locului în momentul incidentului au fost salvați în siguranță”.

Instalația din Yazoo City include o instalație de amoniac, patru instalații de acid nitric, precum și alte instalații. Aceasta poate stoca aproximativ 48.000 de tone de amoniac, deși cantitatea exactă existentă în instalație la momentul exploziei nu a fost imediat clară.

Departamentul pentru Calitatea Mediului din Mississippi a declarat într-o postare pe X că „operațiunile de monitorizare a aerului sunt în desfășurare și vor continua atât timp cât este necesar pentru a asigura siguranța publică”.

Amoniacul anhidru este utilizat ca îngrășământ pentru a ajuta la furnizarea de azot plantelor de porumb și grâu, potrivit Departamentului Agriculturii din Minnesota. Dacă o persoană îl atinge când este în formă gazoasă sau lichidă, s-ar putea arde.

Yazoo City este o comunitate mică situată la aproximativ 80 de kilometri nord de Jackson.