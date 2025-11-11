Prima pagină » Știri externe » SUA îndeamnă aliații NATO să înceteze achiziționarea de energie din Rusia

SUA îndeamnă aliații NATO să înceteze achiziționarea de energie din Rusia

Statele Unite au îndemnat aliații NATO să înceteze să cumpere energie din Rusia, pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina. În acest sens, Washingtonul a exercitat presiuni asupra țărilor membre, precum Turcia, chiar dacă achizițiile s-au redus.
SUA îndeamnă aliații NATO să înceteze achiziționarea de energie din Rusia
JD Vance. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 nov. 2025, 15:51, Economic

Îndemnul către țările NATO a fost transmis de către vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio în cadrul unei întâlniri cu ministrul turc de externe Hakan Fidan, luni, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat, potrivit Bloomberg.

Turcia este al treilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, după China și India. Cu toate acestea, rafinăriile Turciei au început recent să reducă achizițiile de țiței rusesc după ce SUA au sancționat cele două mări companii de petrol din Rusia. În plus, potrivit Bloomberg, Turcia nu intenționează să înceteze complet achizițiile.

Rusia este, la rândul său, cel mai mare furnizor de gaze naturale al Turciei, iar cele două țări poartă negocieri pentru încheierea unor contracte pe termen lung, deoarece acordurile existente urmează să expire la sfârșitul anului.

Presiunea SUA „ar putea reprezenta o potențială problemă. Dar, datorită diversificării, Ankara pare să fie în măsură să absoarbă impactul și să mențină sub control orice creștere a facturii sale de import” pentru Turcia, au declarat Selva Bahar Baziki și Alex Kokcharov de la Bloomberg Economics într-o notă publicată marți.

Informația vine în contextul în care săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a acordat Ungariei o scutire de la sancțiunile privind achizițiile de petrol rusesc pentru o perioadă de un an.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor