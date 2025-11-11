SUA îndeamnă aliații NATO să înceteze achiziționarea de energie din Rusia

Îndemnul către țările NATO a fost transmis de către vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio în cadrul unei întâlniri cu ministrul turc de externe Hakan Fidan, luni, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat, potrivit Bloomberg.

Turcia este al treilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, după China și India. Cu toate acestea, rafinăriile Turciei au început recent să reducă achizițiile de țiței rusesc după ce SUA au sancționat cele două mări companii de petrol din Rusia. În plus, potrivit Bloomberg, Turcia nu intenționează să înceteze complet achizițiile.

Rusia este, la rândul său, cel mai mare furnizor de gaze naturale al Turciei, iar cele două țări poartă negocieri pentru încheierea unor contracte pe termen lung, deoarece acordurile existente urmează să expire la sfârșitul anului.

Presiunea SUA „ar putea reprezenta o potențială problemă. Dar, datorită diversificării, Ankara pare să fie în măsură să absoarbă impactul și să mențină sub control orice creștere a facturii sale de import” pentru Turcia, au declarat Selva Bahar Baziki și Alex Kokcharov de la Bloomberg Economics într-o notă publicată marți.

Informația vine în contextul în care săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a acordat Ungariei o scutire de la sancțiunile privind achizițiile de petrol rusesc pentru o perioadă de un an.