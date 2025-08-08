Surse de la Casa Albă: Rusia a transmis o listă cu cerințe pentru un posibil armistițiu

Oficialii americani fac pregătiri pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Summit-ul a fost provizoriu fixat la sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit unei surse din rândul înalților oficiali de la Casa Albă, citată de NBC News.

Potrivit sursei, președintele SUA s-ar putea întâlni cu Vladimir Putin fie în Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Elveția sau Italia.

Sursa din rândul oficialilor americani a precizat că Rusia a înaintat o listă de cerințe pentru un posibil armistițiu, în timp ce SUA încearcă să obțină sprijinul și colaborarea Ucrainei și a aliaților europeni.

Potrivit sursei din rândul oficialilor, alte detalii cu privire la întâlnirea dintre cei doi lideri mondiali nu sunt cunoscute încă. Acestea s-ar putea modifica. De asemenea, nu este clar dacă președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va participa sau nu la întâlnire.