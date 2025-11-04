Surse – Muncitorul român salvat de sub dărâmăturile turnului din Roma a murit

Bărbatul a fost scos din dărâmături de pompieri după aproximativ 11 ore.

Aproximativ 140 de pompieri au participat la operațiunea de salvare. Starea lui era extrem de gravă. A suferit un stop cardiac imediat ce a fost urcat în ambulanță, dar a fost stabilizat și apoi transportat la spital.

Două prăbușiri, la puțin peste o oră distanță una de alta, au distrus o parte din vechiul Torre dei Conti din centrul Romei. Prima prăbușire i-a luat prin surprindere pe unii muncitori implicați în renovarea clădirii medievale cu vedere spre Largo Corrado Ricci, la Forumurile Imperiale.

A doua s-a produs în timp ce echipele de salvare erau ocupate cu extragerea ultimului muncitor rămas sub dărâmături.

Prima explozie, însoțită de un nor de praf și moloz, a fost auzită după ora 11 dimineața. La acel moment, unsprezece muncitori de la două companii diferite lucrau la șantier.

„Totul s-a întâmplat atât de brusc”, a spus unul dintre ei. „Apoi, tot ce am văzut a fost norul de praf și echipele de salvare”.

Ipoteza este că a avut loc o prăbușire internă a structurii, posibil a unei fundații. Patru muncitori au fost îngropați, iar doi dintre ei au rămas blocați sub dărâmături. Gaetano La Manna, în vârstă de 64 de ani, a fost eliberat la scurt timp după aceea și transportat la spital cu ambulanța, cu o leziune la cap, dar starea lui nu este gravă.

Doi colegi au avut mai mult noroc, suferind doar zgârieturi minore și refuzând să meargă la urgențe.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, și primarul Roberto Gualtieri au sosit și ei la fața locului. Un pompier a fost transportat la spitalul oftalmologic pentru iritații oculare.