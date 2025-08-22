Taifunul Lingling a lovit Japonia. Inundații, alunecări de teren și vânturi puternice

Sezonul taifunurilor a început în Japonia cu Lingling, care a lovit, joi, Kyushu, regiunea de sud-vest a țării. Acesta a atins uscatul în jurul orei 17.00 (ora locală) și a provocat numeroase inundații și alunecări de teren, în special în orașul Kagoshima.

Potrivit agenției meteorologice japoneze, este rar ca un sistem de joasă presiune să se transforme în taifun atât de aproape de insulă. Rafalele de vânt au atins pe alocuri 150 și 111 km/h. În dimineața zilei de vineri, „taifunul numărul 12” a ajuns la stadiul de furtună tropicală. Chiar dacă a fost de scurtă durată, a provocat pagube considerabile.

This evening, typhoon Lingling brought powerful winds and heavy rainfall, with warnings about possible flash floods and landslides overnight. 📍 Kagoshima, Japan. pic.twitter.com/UkcrsSxw6x — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 21, 2025

În imaginile surprinse de locuitorii prefecturii Kagoshima, străzile și casele apar complet inundate din cauza revărsării râurilor. Vânturile puternice au doborât vegetația, iar mașinile au fost acoperite de apă. Trenurile de mare viteză Shinkansen din sud-vestul Kyushu au fost suspendate temporar joi după-amiază.

Potrivit televiziunii japoneze NHK, meteorologii i-au îndemnat pe locuitorii regiunii să rămână extrem de vigilenți în fața riscului de alunecări de teren și al inundațiilor din zonele joase.