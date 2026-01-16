Taiwanul promovează „cea mai bună înțelegere tarifară” cu SUA, în ciuda obiecțiilor Beijingului

Vineri, prim-ministrul Taiwanului a salutat un nou acord comercial cu Statele Unite ca fiind „cel mai bun acord tarifar” de care beneficiază țările cu excedent comercial cu Washingtonul, un acord criticat de Beijing, scrie Euronews.

Acordul reduce tarifele SUA pentru produsele taiwaneze la 15% în schimbul unor investiții noi de 250 de miliarde de dolari în industria tehnologică americană.

Acesta este comparabil cu acordurile încheiate de UE și Japonia după ce președintele american Donald Trump a propus tarife drastice pentru mulți dintre partenerii comerciali ai Washingtonului.

„Taiwanul a obținut cu succes tarife de 15% fără taxe suplimentare”, a declarat premierul taiwanez Cho Jung-tai.

„Deocamdată, am obținut cel mai bun acord tarifar de care beneficiază țările cu excedent comercial cu SUA”, a explicat Cho.

Trump a stabilit inițial tariful pentru produsele taiwaneze la 32%, dar ulterior l-a redus la 20%

China susține că Taiwanul, guvernat independent, este teritoriul său. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Beijing a criticat acordul când a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă de rutină.

„China se opune întotdeauna ferm ca țările care au relații diplomatice cu China și regiunea Taiwan a Chinei să semneze orice acord care are conotații suverane și un caracter oficial cu regiunea Taiwan a Chinei”, a declarat Guo Jiakun.

Departamentul de Comerț al SUA a declarat într-un comunicat că „acordul comercial istoric” cu Taiwanul va stabili un parteneriat economic pentru a crea mai multe parcuri industriale de talie mondială cu sediul în SUA, care să contribuie la creșterea producției interne și să „stimuleze o relocalizare masivă a sectorului american al semiconductorilor”.

Cho a declarat că Taiwanul a obținut tarife de 15% fără taxe suplimentare pentru industriile auto și de mobilier din lemn și fără tarife pentru unele componente utilizate în industria aerospațială.

„Momentul este interesant”, afirmă fostul oficial comercial american

Acordul trebuie ratificat de parlamentul taiwanez, unde parlamentarii din opoziție și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul potențial asupra industriei interne de semiconductori a insulei.

Acesta a coincis cu anunțul făcut de TSMC, cu sediul în Taiwan, cel mai mare producător mondial de cipuri pentru computere, că intenționează să-și mărească cheltuielile de capital cu până la 40% în acest an. Compania a raportat o creștere de 35% a profitului net pentru ultimul trimestru, impulsionată de boom-ul inteligenței artificiale.

TSMC a promis investiții de aproximativ 165 miliarde de dolari în SUA și a declarat că accelerează construcția de noi fabrici în Arizona, cu scopul de a crea un cluster de fabrici de producție și de a satisface cererea puternică a clienților.

Departamentul Comerțului a declarat că producătorii taiwanezi de semiconductori care investesc în SUA vor beneficia, de asemenea, de un tratament tarifar favorabil, inclusiv de scutiri.

Ryan Majerus, fost oficial comercial în administrațiile Trump și fostul președinte american Joe Biden, a declarat că „momentul acordului este interesant”.

Curtea Supremă nu s-a pronunțat încă asupra legalității celor mai drastice tarife impuse de Trump, pe care le-a folosit pentru a exercita presiuni asupra altor parteneri comerciali ai SUA în vederea obținerii de concesii. Judecătorii ar putea anula tarifele încă din această lună.

Însă Taipei, care se confruntă cu amenințări continue din partea Beijingului, era oricum dornic să ajungă la un acord și să consolideze relațiile cu Washingtonul.

„Dorința de a consolida relațiile cu SUA a jucat probabil un rol important în acest sens”, a declarat Majerus, care este acum partener la firma de avocatură King & Spalding.