Taiwanul propune discuții cu Ucraina privind încălcarea sancțiunilor în materie de armament

De când Rusia a invadat Ucraina în 2022, Taiwanul, putere în domeniul semiconductorilor, a actualizat succesiv controalele la export pentru a împiedica utilizarea produselor de înaltă tehnologie în scopuri militare și s-a alăturat sancțiunilor ample impuse de Occident împotriva Moscovei.

Joi, la Davos, Zelenski a declarat că Rusia nu ar putea produce rachete fără „componente critice provenite din China, Europa, Statele Unite și Taiwan”, potrivit unor fragmente publicate pe site-ul web al președintelui Ucrainei.

Răspunzând pe contul său X în limba engleză, Lai a spus că Taiwanul colaborează de mult timp cu parteneri globali pentru a „sprijini cu fermitate Ucraina prin ajutor umanitar și sancțiuni coordonate”.

„Salutăm schimburile de informații suplimentare cu președintele @ZelenskyyUa pentru a combate în continuare transbordarea ilegală către țări terțe și utilizarea finală ascunsă”, a spus el, postând o fotografie cu orhidee în culorile drapelului Ucrainei.

Lai a spus că „au existat tineri taiwanezi care și-au sacrificat viața pentru a apăra libertatea în Ucraina”, referindu-se la soldații voluntari care au murit luptând împotriva Rusiei.

„Rămânem clari: orice asistență acordată agresorului sau încălcarea embargourilor internaționale și a reglementărilor privind controlul exporturilor sunt inacceptabile. Ne rugăm ca pacea să fie restabilită în curând în Ucraina”.

Reuters nu a putut contacta biroul prezidențial al Ucrainei pentru a obține comentarii în afara programului de lucru.

În noiembrie, Taiwanul a declarat că revizuiește controalele asupra exporturilor pentru a se conforma Acordului Wassenaar, un acord internațional care vizează prevenirea proliferării armelor, deși Taiwanul, izolat diplomatic, nu este semnatar al acestuia.

Deși înalți oficiali taiwanezi au discutat direct cu unii primari din Ucraina, nu a existat niciun contact direct recunoscut public între cele două guverne.

Taiwanul și Ucraina nu au ambasade de facto în capitalele celeilalte țări, iar ajutorul umanitar taiwanez pentru Ucraina a fost coordonat în mare parte de reprezentanțele diplomatice ale Taiwanului din Europa Centrală și de Est.