Prima pagină » Știri externe » Taiwanul propune discuții cu Ucraina privind încălcarea sancțiunilor în materie de armament

Taiwanul propune discuții cu Ucraina privind încălcarea sancțiunilor în materie de armament

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a propus vineri discuții cu Ucraina pentru a combate încălcarea sancțiunilor, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit insula ca sursă de componente ilegale pentru rachete.
Taiwanul propune discuții cu Ucraina privind încălcarea sancțiunilor în materie de armament
Andrei Rachieru
23 ian. 2026, 06:28, Știri externe

De când Rusia a invadat Ucraina în 2022, Taiwanul, putere în domeniul semiconductorilor, a actualizat succesiv controalele la export pentru a împiedica utilizarea produselor de înaltă tehnologie în scopuri militare și s-a alăturat sancțiunilor ample impuse de Occident împotriva Moscovei.

Joi, la Davos, Zelenski a declarat că Rusia nu ar putea produce rachete fără „componente critice provenite din China, Europa, Statele Unite și Taiwan”, potrivit unor fragmente publicate pe site-ul web al președintelui Ucrainei.

Răspunzând pe contul său X în limba engleză, Lai a spus că Taiwanul colaborează de mult timp cu parteneri globali pentru a „sprijini cu fermitate Ucraina prin ajutor umanitar și sancțiuni coordonate”.
„Salutăm schimburile de informații suplimentare cu președintele @ZelenskyyUa pentru a combate în continuare transbordarea ilegală către țări terțe și utilizarea finală ascunsă”, a spus el, postând o fotografie cu orhidee în culorile drapelului Ucrainei.

Lai a spus că „au existat tineri taiwanezi care și-au sacrificat viața pentru a apăra libertatea în Ucraina”, referindu-se la soldații voluntari care au murit luptând împotriva Rusiei.

„Rămânem clari: orice asistență acordată agresorului sau încălcarea embargourilor internaționale și a reglementărilor privind controlul exporturilor sunt inacceptabile. Ne rugăm ca pacea să fie restabilită în curând în Ucraina”.

Reuters nu a putut contacta biroul prezidențial al Ucrainei pentru a obține comentarii în afara programului de lucru.

În noiembrie, Taiwanul a declarat că revizuiește controalele asupra exporturilor pentru a se conforma Acordului Wassenaar, un acord internațional care vizează prevenirea proliferării armelor, deși Taiwanul, izolat diplomatic, nu este semnatar al acestuia.

Deși înalți oficiali taiwanezi au discutat direct cu unii primari din Ucraina, nu a existat niciun contact direct recunoscut public între cele două guverne.

Taiwanul și Ucraina nu au ambasade de facto în capitalele celeilalte țări, iar ajutorul umanitar taiwanez pentru Ucraina a fost coordonat în mare parte de reprezentanțele diplomatice ale Taiwanului din Europa Centrală și de Est.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor