Tensiuni în G7 pe tema Iranului și Ucrainei. Rubio critică aliații europeni pentru lipsa de implicare în Iran

„Statelor Unite li se cere constant să ajute într-un război”, a spus Rubio, referindu-se la Ucraina, înainte de a pleca spre Paris pentru reuniunea G7. „Dar când SUA au avut nevoie, nu au primit răspunsuri pozitive”, a adăugat el, potrivit Bloomberg.

Țările europene ar interveni doar după încetarea atacurilor

Statele europene au respins solicitarea lui Trump ca flotele lor să participe la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, spunând că ar putea contribui doar după încetarea atacurilor cu rachete.

În același timp, bazele americane din Europa au fost esențiale pentru efortul de război, iar unele baze europene au oferit sprijin logistic.

„Este iritant, trebuie să spun”, a declarat ministrul german de externe Johann Wadephul pentru postul Deutschlandfunk, înaintea unei întâlniri programate cu Rubio.

„În acest moment, condițiile legale pentru o astfel de operațiune nu sunt îndeplinite. Și nu există o cerere specifică pentru ca noi să acționăm acum”, a adăugat Wadephul.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Franței, Pascal Confavreux, a declarat că se lucrează la planificarea acestei acțiuni. „Aceasta ar avea loc abia după încetarea bombardamentelor”, a declarat el pentru Bloomberg.

Statele Unite analizează posibilitatea de a trimite până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, a relatat Wall Street Journal, oferind președintelui american mai multe opțiuni militare.

Ucraina rămâne prioritatea Europei

Ucraina rămâne principala preocupare a Europei, iar liderii europeni încearcă să izoleze Rusia, legând cele două războaie.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat joi că Rusia ar furniza Iranului informații pentru a viza și ucide americani, acuzație respinsă de omologul său rus, Serghei Lavrov.

„Dronele furnizate Rusiei de Iran au fost folosite în conflictul din Ucraina, dar am văzut și sprijin din partea Rusiei pentru Iran în conflictul din Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul britanic de externe, Yvette Cooper.

În schimb, „războiul din Ucraina nu este războiul Americii, și totuși am contribuit la această luptă mai mult decât orice altă țară din lume”, a declarat Rubio. „Așadar, va fi un aspect pe care președintele va trebui să îl ia în considerare pe viitor”.