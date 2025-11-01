Trei palestinieni, găsiți morți sub dărâmături în sudul Fâșiei Gaza

Trei palestinieni au fost găsiți morți sub dărâmături în cartierul al-Amal din orașul Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, a relatat agenția palestiniană Wafa.

Potrivit sursei, victimele au fost ucise într-un atac aerian israelian lansat asupra zonei în urmă cu câteva zile.

Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat că bilanțul celor aproape doi ani de război a ajuns la 68.858 de morți și 170.664 de răniți, pe fondul continuării atacurilor asupra sudului și centrului teritoriului.

Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre ruine, în timp ce spitalele din regiune operează la capacitate maximă, confruntându-se cu lipsa de medicamente și echipamente.