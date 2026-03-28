Știri externe » Trei persoane au murit în Ucraina în urma atacurilor aeriene și un copil a murit în Rusia

Autoritățile locale au anunțat că atacurile aeriene rusești asupra Ucrainei au ucis trei persoane în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce un atac aerian ucrainean a ucis un copil în Rusia.
Laurentiu Marinov
28 mart. 2026, 09:20, Știri externe

O persoană a fost ucisă și alte 11 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite la Odessa, în sudul Ucrainei, în atacuri aeriene care au lovit o maternitate și o zonă rezidențială, potrivit șefului administrației militare locale, Serhiy Lysak, potrivit Le Figaro.

Mai la nord, doi bărbați au fost uciși și doi au fost răniți într-un atac asupra orașului Kryvyi Rig, potrivit oficialului militar local, Oleksandr Ganzha.

De partea rusă, un atac cu drone ucrainene a ucis un copil și i-a rănit grav părinții într-o casă din Iaroslavl, la nord de Moscova și, prin urmare, departe de front, potrivit guvernatorului local, Mihail Yevraev.

De la începutul invaziei sale din februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina zilnic, provocând frecvent victime civile. Kievul și-a intensificat, de asemenea, atacurile împotriva Rusiei, pe o suprafață din ce în ce mai largă.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Localitatea din România în care un teren de 5.000 mp se vinde cu doar 5.000 €, acum în martie 2026
Gandul
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală secrete tulburătoare!
Cancan
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport
Livetext Război în Iran, ziua 29: 12 soldați americani, răniți în baza aeriană Prince Sultan. Donald Trump critică NATO din nou
Libertatea
Vlad Ciurea nominalizează prăjitura care îți îmbătrânește creierul. Este una dintre preferatele românilor
CSID
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor