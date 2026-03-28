Trei persoane au murit în Ucraina în urma atacurilor aeriene și un copil a murit în Rusia

O persoană a fost ucisă și alte 11 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite la Odessa, în sudul Ucrainei, în atacuri aeriene care au lovit o maternitate și o zonă rezidențială, potrivit șefului administrației militare locale, Serhiy Lysak, potrivit Le Figaro.

Mai la nord, doi bărbați au fost uciși și doi au fost răniți într-un atac asupra orașului Kryvyi Rig, potrivit oficialului militar local, Oleksandr Ganzha.

De partea rusă, un atac cu drone ucrainene a ucis un copil și i-a rănit grav părinții într-o casă din Iaroslavl, la nord de Moscova și, prin urmare, departe de front, potrivit guvernatorului local, Mihail Yevraev.

De la începutul invaziei sale din februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina zilnic, provocând frecvent victime civile. Kievul și-a intensificat, de asemenea, atacurile împotriva Rusiei, pe o suprafață din ce în ce mai largă.