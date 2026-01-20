Prima pagină » Știri externe » Trump amenință Franța cu tarife de 200% la vin și șampanie dacă Macron nu se alătură „Consiliului pentru Pace”

Donald Trump a amenințat luni cu tarife de 200% pentru vinurile și șampaniile din Franța, pe fondul intenției lui Emmanuel Macron de a refuza invitația liderului american de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.
Iulian Moşneagu
Iulian Moşneagu
20 ian. 2026, 08:22, Știri externe

Întrebat de un reporter despre faptul că Macron a spus că nu se va alătura „Consiliului pentru Pace”, Trump a declarat: „A spus asta? Ei bine, nu-l vrea nimeni, pentru că foarte curând nu va mai fi în funcție”.

O să pun un tarif de 200% pe vinurile și șampaniile lui și se va alătura, dar nu e obligatoriu să se alăture”, a adăugat Trump, potrivit Reuters.

Franța intenționează, deocamdată, să refuze invitația de a se alătura inițiativei, a declarat luni o sursă apropiată de Macron.

Trump a lansat ideea înființării „Consiliului pentru Pace” în septembrie anul trecut, odată cu prezentarea planului său de a pune capăt războiului din Gaza. Potrivit unei invitații trimise săptămâna trecută liderilor lumii, rolul propus ar fi însă mai larg, vizând medierea și încheierea conflictelor la nivel global.

Potrivit unui document trimis de administrația SUA către aproximativ 60 de țări, statele care vor ca participarea lor să dureze mai mult de trei ani ar trebui să contribuie cu 1 miliard de dolari. Guvernele au reacționat cu prudență la invitația lui Trump, iar diplomați au avertizat că planul ar putea afecta activitatea Organizației Națiunilor Unite, conform Reuters.

Tot luni, Trump a confirmat că l-a invitat și pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să se alăture „Consiliului pentru Pace”.

