Trump s-a autointitulat erou de război. Președintele american n-a fost niciodată pe front

Declarațiile lui Trump, care probabil vor stârni dezbateri între criticii și susținătorii săi, vin pe fondul unor cote de popularitate fluctuante, în timp ce electoratul reacționează la politici și evoluții-cheie ale președinției sale, inclusiv la gestionarea scandalului legat de documentele privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, la federalizarea poliției din Washington și la războiul Rusiei cu Ucraina.

Afirmația președintelui ar putea lovi un punct sensibil pentru un electorat important al oricărui politician american: veteranii de război. Administrația Trump face reduceri la Departamentul pentru Afacerile Veteranilor, care a anunțat în iulie că va diminua personalul cu aproape 30.000 de angajați până la sfârșitul anului fiscal 2025.

Trump s-a autointitulat erou de război în timpul unei discuții cu Levin, un susținător al Israelului, în cadrul emisiunii Mark Levin Show, unde a vorbit despre colaborarea cu Netanyahu pentru eliberarea ostaticilor rămași în Fâșia Gaza, deținuți de Hamas.

„E un erou de război pentru că am lucrat împreună”, i-a spus Trump lui Levin. „Este un erou de război. Cred că sunt și eu. Nu-i pasă nimănui. Dar sunt și eu. Adică, eu am trimis acele avioane”.

Trump nu a fost niciodată trimis pe front și nu a luptat într-un război. Când i-a spus lui Levin că „a trimis acele avioane”, se referea la ordinul dat la sfârșitul lunii iunie de a lansa atacuri aeriene asupra a trei instalații critice de îmbogățire a uraniului din Iran.

Fostul congresman republican Adam Kinzinger, un critic vehement al lui Trump care a servit în războaiele din Afganistan și Irak, și-a exprimat șocul față de afirmațiile președintelui, scriind pe X: „Trump tocmai s-a autointitulat ‘erou de război’. Uau”.