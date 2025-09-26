Trump susţine că acordul pentru Gaza se apropie de final, iar ostaticii ar putea fi eliberaţi

„Se pare că avem un acord pentru Gaza. Cred că este un acord care va aduce ostaticii înapoi şi va pune capăt războiului”, a declarat Trump jurnaliştilor, înainte de a părăsi Casa Albă pentru a participa la turneul de golf Ryder Cup din New York.

În timp ce lideri internaţionali s-au reunit săptămâna aceasta la Naţiunile Unite, SUA au prezentat un plan de pace pentru Orientul Mijlociu, cuprinzând 21 de puncte, menit să pună capăt războiului de aproape doi ani din Gaza dintre Israel şi Hamas.

Propunerea a fost distribuită marţi oficialilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia şi Pakistan, potrivit trimisului special american Steve Witkoff.

Trump, care rămâne cel mai ferm aliat al Israelului pe scena internaţională, a declarat că a discutat joi cu reprezentanţi ai mai multor ţări din Orientul Mijlociu, precum şi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.