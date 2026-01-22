Trump susține că detaliile unui posibil acord între Groenlanda, Danemarca și SUA sunt în curs de negociere

„Detaliile acordului sunt într-adevăr în curs de negociere”, a declarat Trump într-un interviu acordat la Davos, citat de Sky News.

„Dar, în esență, este vorba de acces total – nu există sfârșit, nu există limită de timp”, a adăugat Trump.

Potrivit sursei citate, Trump a încercat să anexeze Groenlanda și a amenințat că va impune tarife țărilor care se opun acestui lucru, fără a exclude posibilitatea de a cuceri insula cu forța.

Președintele SUA a retras, însă, amenințarea cu tarifele după ce a precizat că a ajuns la un „cadru pentru un acord viitor” în discuțiile avute, miercuri, cu Mark Rutte, Secretarul General al NATO.

Potrivit reprezentanților NATO, miercuri, nu s-a discutat despre suveranitatea Groenlandei. Rutte a afirmat că eforturile de securitate în regiunea Arcticului vor fi intensificate și că negocierile între Danemarca, Groenlanda și SUA sunt în curs.