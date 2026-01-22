Prima pagină » Știri externe » Trump susține că detaliile unui posibil acord între Groenlanda, Danemarca și SUA sunt în curs de negociere

Trump susține că detaliile unui posibil acord între Groenlanda, Danemarca și SUA sunt în curs de negociere

Trump a declarat, joi, pentru Fox Business că detaliile „cadrului pentru un viitor acord” cu Groenlanda sunt în curs de negociere.
Trump susține că detaliile unui posibil acord între Groenlanda, Danemarca și SUA sunt în curs de negociere
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
22 ian. 2026, 15:00, Știri externe

„Detaliile acordului sunt într-adevăr în curs de negociere”, a declarat Trump într-un interviu acordat la Davos, citat de Sky News. 

„Dar, în esență, este vorba de acces total – nu există sfârșit, nu există limită de timp”, a adăugat Trump.

Potrivit sursei citate, Trump a încercat să anexeze Groenlanda și a amenințat că va impune tarife țărilor care se opun acestui lucru, fără a exclude posibilitatea de a cuceri insula cu forța.

Președintele SUA a retras, însă, amenințarea cu tarifele după ce a precizat că a ajuns la un „cadru pentru un acord viitor” în discuțiile avute, miercuri, cu Mark Rutte, Secretarul General al NATO.

Potrivit reprezentanților NATO, miercuri, nu s-a discutat despre suveranitatea Groenlandei. Rutte a afirmat că eforturile de securitate în regiunea Arcticului vor fi intensificate și că negocierile între Danemarca, Groenlanda și SUA sunt în curs.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”
Gandul
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Detalii șocante în cazul tânărului ucis în Timiș. Procurorii au scos la iveală planul cutremurător pus la cale de colegii lui Mario
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor