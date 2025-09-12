Turcia: Operațiune amplă a poliției, au fost arestate 161 de persoane suspectate de legături cu gruparea Stat Islamic

Poliția turcă a arestat 161 de suspecți membri ai grupării Stat Islamic în ultima săptămână, a declarat vineri ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, potrivit AP.

Suspecții erau activi în cadrul grupării și ofereau sprijin financiar, a adăugat el pe X. Aceștia au fost reținuți în 38 de provincii ale Turciei, inclusiv în capitala Ankara și în cel mai mare oraș Istanbul.

Yerlikaya a mai anunțat că în timpul raidurilor au fost confiscate arme de foc fără licență, documente IS și materiale digitale.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheli yakalandı. pic.twitter.com/QVHK8Nxw6J — THS Haber (@temmuzhaber) September 12, 2025

Statul Islamic a comis numeroase atacuri asupra Turciei în ultimul deceniu, inclusiv un dublu atentat cu bombă la un miting politic în 2015, care a ucis peste 100 de persoane.