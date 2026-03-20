Ucraina intră în jocul de securitate din Orientul Mijlociu. Zelenski trimite unități în cinci țări

În ultima săptămână, Umerov s-a deplasat în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Iordania. Potrivit acestuia, specialiști militari ucraineni operează deja în fiecare dintre aceste țări, sub coordonarea Consiliului Național de Securitate și Apărare.

„Unități de interceptare au fost desfășurate pentru a proteja infrastructura civilă și critică. Se lucrează, de asemenea, la extinderea zonelor de acoperire”, a scris Umerov pe platforma X. El a precizat că, în urma discuțiilor din regiune, au fost conturați și pași suplimentari pentru o „cooperare de securitate pe termen lung” cu fiecare dintre cele cinci state.

Kievul a afirmat anterior că aproape zece state din lume au solicitat ajutorul și expertiza Ucrainei pentru a se apăra împotriva valurilor de drone kamikaze ieftine, tactică folosită de Rusia în războiul împotriva Ucrainei și utilizată în prezent de Iran în zona Golfului.

Potrivit lui Umerov, echipele ucrainene se concentrează pe integrarea tehnologiilor dezvoltate în timpul războiului pentru contracararea atacurilor cu drone și oferă consultanță partenerilor privind soluții de apărare antiaeriană bazate pe experiența acumulată pe front.

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a anunțat pe Telegram că i-a cerut lui Umerov, armatei ucrainene și Ministerului de Externe să evalueze „gradul real de pregătire” al statelor interesate să se alăture inițiativelor internaționale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz.

„Este important ca importanța globală a Ucrainei în asigurarea securității și calitatea expertizei ucrainene în protejarea vieților să fie recunoscute de toți partenerii”, a transmis Zelenski, fără a oferi detalii suplimentare.

Desfășurarea unităților ucrainene în Orientul Mijlociu marchează o extindere a rolului Kievului ca furnizor de expertiză în domeniul apărării anti-dronă, într-un context regional tot mai tensionat.

România și Ucraina vor construi drone împreună: „Este un moment important în relația noastră bilaterală”

România a încheiat recent un parteneriat strategic cu Ucraina și va produce drone împreună cu Kievul. Acordul s-a semnat în cadrul unei vizite a liderului de la Kiev la București.

Zelenski a spus că discuțiile de la București s-au concentrat pe consolidarea cooperării dintre cele două state, inclusiv în domeniul economic, pentru beneficiul ambelor popoare.

Președintele Ucrainei a subliniat și importanța cooperării în domeniul apărării, în special în ceea ce privește utilizarea dronelor.

„Vedem pericolul dronelor. Avem o declarație comună pentru colaborare în domeniul apărării și este un pas corect”, a afirmat Zelenski.