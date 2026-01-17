UE își cheamă ambasadorii la Bruxelles, după amenințările lui Trump cu noi taxe vamale

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc duminică, la Bruxelles, într-o ședință de urgență. Întâlnirea are loc în contextul amenințărilor lansate de președintele american privind impunerea unor taxe vamale tot mai mari împotriva țărilor europene care susțin Groenlanda.

Reuniunea a fost convocată de Cipru, stat care deține președinția rotativă a UE pentru următoarele șase luni. Potrivit Reuters, întâlnirea este programată să înceapă la ora 18.00, ora României, și are ca scop stabilirea unui răspuns comun al Uniunii la amenințările tarifare ale SUA.

Opt țări europene, vizate de noile tarife

Donald Trump a anunțat sâmbătă că va introduce, de la 1 februarie, o taxă vamală suplimentară de 10% asupra importurilor din opt țări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda – pe care le acuză că se opun planului său de preluare a Groenlandei. Tarifele ar urma să crească la 25% de la 1 iunie, dacă nu se ajunge la un acord.

Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Trump a invocat motive de „securitate națională” și a susținut că desfășurarea de trupe europene în Groenlanda reprezintă „o situație foarte periculoasă pentru siguranța planetei”.

Starmer și Macron: Noile taxe sunt acceptabile

Premierul britanic Keir Starmer a catalogat amenințările liderului american drept „complet greșite”.

„Poziția noastră privind Groenlanda este foarte clară: face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul său este o decizie a groenlandezilor și a danezilor”, a declarat Starmer, adăugând că „aplicarea de tarife aliaților pentru securitatea colectivă a NATO este complet greșită”.

Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat ferm, calificând tarifele drept „inacceptabile”. „Astfel de măsuri nu își au locul în relațiile internaționale. Europa va răspunde unitar și coordonat dacă aceste tarife vor fi confirmate”, a spus Macron.

Avertisment de la Bruxelles

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că măsurile anunțate de Trump ar putea avea consecințe grave asupra relațiilor dintre cele două părți.

„Tarifele vamale ar submina relațiile transatlantice”, a declarat șefa Executivului european, subliniind necesitatea unui dialog și a unei reacții coordonate la nivelul UE.