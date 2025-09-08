Un anestezist din Franța este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți

Péchier a lucrat la două clinici din Besançon, unde pacienți cu risc redus au suferit stopuri cardiace în circumstanțe suspecte.

În urma a opta ani de anchetă, procurorii susțin că medicul ar fi manipulat pungi de anestezie sau perfuzii pentru a provoca urgențe medicale, în care să intervină pentru a-și etala abilitățile și a-și discredita colegii.

Procurorul Étienne Manteaux a declarat că acesta este un caz fără precedent în istoria Franței.

Cel mai tânăr pacient vizat avea doar patru ani și a supraviețuit, în timp ce cel mai vârstnic avea 89 de ani.

Medicul neagă acuzațiile și susține că erorile medicale ale altor colegi sunt responsabile pentru tragedii.

Procesul, care se va întinde până în decembrie, reunește peste 150 de părți civile.

Fiica unei victime a declarat: „Aștept de 17 ani acest proces”. Tatăl ei a murit în 2008 în urma unui stop cardiac cauzat de o supradoză de lidocaină, un anestezic local.