Un înalt oficial european califică acțiunile Israelului în Gaza drept „genocid”

Teresa Ribera, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a numit, joi, acțiunile Israelului în Gaza drept „genocid”, fiind cea mai dură condamnare din partea unui oficial UE, informează Politico.

Într-un discurs susținut joi la Institutul de Științe Politice din Paris, Sciences Po, Ribera a afirmat că „genocidul din Gaza scoate la iveală eșecul Europei de a acționa și de a vorbi cu o singură voce”. Oficialul spaniol, una dintre cele mai critice voci la adresa Israelului în cadrul instituțiilor europene, a folosit pentru prima dată explicit termenul „genocid”.

Declarațiile vin pe fondul criticilor tot mai dure față de acțiunile Israelului în Gaza în pragul Adunării Generale ONU.

Mai multe state printre care Franța, Marea Britanie, Canada și Belgia au anunțat că vor recunoaște statul Palestina.

Uniunea Europeană rămâne divizată

Germania și Ungaria resping suspendarea acordului comercial cu Israelul, iar majoritatea guvernelor evită să folosească termenul de genocid, în timp ce Curtea Internațională de Justiție analizează deja cazul intentat de Africa de Sud împotriva Israelului.

Asociaţia Internaţională a Studiilor despre Genocid, care reuneşte 500 de experţi în domeniu, a aprobat cu o majoritate de 86% o rezoluţie prin care stabileşte că politicile şi acţiunile Israelului în Fâşia Gaza intră în definiţia legală a genocidului.