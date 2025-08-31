Un memorial al Holocaustului din Franța, profanat cu inscripţia „Free Gaza”

Conform Reuters, un monument dedicat victimelor Holocaustului din Lyon a fost profanat, după ce pe o placă de marmură neagră a fost gravată inscripţia „Free Gaza”, au anunţat duminică oficialii locali.

Imaginea cu memorialul vandalizat a fost publicată pe reţelele sociale de Yonathan Arfi, preşedintele CRIF, organizaţia care reprezintă instituţiile evreieşti din Franţa, acesta catalogând gestul drept „dezgustător”.

Primarul Lyonului, Gregory Doucet, şi prefectul regiunii Rhône, Fabienne Buccio, au condamnat la rândul lor incidentul, care vine într-un context tensionat, marcat de intensificarea cazurilor de antisemitism în Franţa.

Autorităţile nu au oferit deocamdată detalii despre autorii actului de vandalism, dar au promis măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.