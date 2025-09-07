Un militar canadian a fost găsit mort în Letonia după patru zile de căutări

George Hohl a fost găsit mort vineri, după ce dispăruse marți în statul baltic unde Canada menține trupe ca parte a unei brigăzi multinaționale, scrie Reuters.

Hohl era tehnician de vehicule în cadrul Escadrilei 408 de elicoptere tactice, cu baza la Edmonton, Alberta. El servea în Batalionul de Aviație al Brigăzii Multinaționale NATO-Letonia atunci când a dispărut în apropierea bazei militare Ādaži.

Poliția Militară a Forțelor Armate Canadiene sprijină autoritățile letone în investigarea circumstanțelor morții lui Hohl.

Generalul Jennie Carignan, șeful Statului Major al Apărării din Canada, a descris pierderea ca fiind devastatoare pentru întreaga armată canadiană, subliniind că Hohl va fi amintit pentru serviciul său.

O anchetă privind moartea lui Hohl este în desfășurare, a precizat armata canadiană.