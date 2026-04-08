Unde sunt cei mai stresați angajați din Europa

Datele provin din raportul „State of the Global Workplace 2026”, publicat de compania de consultanță Gallup. Analiza acoperă 160 de țări și examinează nivelul de stres, implicare și bunăstare în rândul angajaților. Potrivit studiului, angajații stresați sau neimplicați pot afecta serios performanța companiilor. Gallup estimează că lipsa de implicare a angajaților reduce productivitatea globală cu până la 9% din PIB-ul mondial. La nivel global, doar 20% dintre angajați se declară implicați în muncă. Este cel mai scăzut nivel înregistrat din 2020, mai scrie Euronews.

Europa, mai puțin stresată, dar și mai puțin implicată

Raportul arată o situație paradoxală. Europa este una dintre regiunile cu nivel relativ mai scăzut de stres, dar are cele mai reduse niveluri de implicare profesională. Aceasta este pentru al șaselea an consecutiv regiunea cu cea mai mică implicare a angajaților. În schimb, Statele Unite și Canada au angajați mai implicați, dar și mai stresați.

Cele mai ridicate niveluri de stres din Europa sunt înregistrate în sudul continentului. Grecia se află pe primul loc, cu 61% dintre angajați declarând că se simt stresați la locul de muncă. Urmează Malta (57%), Cipru (56%), Italia (51%) și Spania (47%). La polul opus se află Danemarca, unde doar 19% dintre angajați spun că resimt stres la muncă. Niveluri scăzute de stres sunt raportate și în Polonia (22%) și Lituania (23%). Profilul angajatului cel mai stresat include adesea manageri tineri, sub 35 de ani, care lucrează în regim hibrid.

Nivel scăzut de implicare în multe state europene

Raportul arată și niveluri reduse de implicare în muncă în mai multe țări europene. Croația și Polonia au cele mai mici rate, de doar 7%. Urmează Franța și Elveția, cu 8%, precum și Luxemburg, Irlanda și Austria, fiecare cu aproximativ 9%. Spania și Marea Britanie au un nivel de implicare de aproximativ 10%, iar Germania și Italia ajung la 11%. În schimb, Albania (32%) și România (31%) se numără printre țările cu cele mai ridicate niveluri de implicare ale angajaților din Europa. Raportul arată că aproximativ 15% dintre angajați sunt „activ neimplicați”. Aceștia se distanțează conștient de muncă, de echipă și de angajator. Fenomenul este cunoscut în ultimii ani sub numele de „quiet quitting”.

Bunăstarea angajaților europeni rămâne ridicată

Chiar dacă implicarea este scăzută, nivelul general de bunăstare al angajaților europeni rămâne ridicat. Aproximativ 49% dintre lucrătorii din Europa spun că duc o viață prosperă sau satisfăcătoare. Media globală este de doar 34%. Finlanda conduce clasamentul bunăstării, cu 81% dintre angajați declarând că se simt bine. Urmează Islanda și Danemarca, fiecare cu aproximativ 78%. În ceea ce privește optimismul legat de piața muncii, 57% dintre europeni cred că este un moment bun pentru a-și găsi un loc de muncă. Media globală este de 52%.