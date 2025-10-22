Viktor Orban anunță continuarea pregătirilor pentru summitul Trump – Putin

Sursă foto: Laszlo Mihaly / Mediafax Foto. Universitatea de Vara "Tusvanyos” de la Băile Tușnad, 2015

Șeful guvernului de la Budapesta a anunțat că ministrul de externe Szijjarto, se află la Washington pentru a continua discuțiile privind organizarea summitului de pace, relatează Reuters.

„Data este încă incertă. Când va veni momentul, o vom organiza”, a notat Orban, pe Facebook despre întâlnire.

Întâlnirea a fost amânată după ce Moscova a respins ideea unui armistițiu imediat în Ucraina, complicând eforturile diplomatice. Donald Trump anunțase săptămâna trecută că intenționează să se întâlnească „în curând” cu Vladimir Putin la Budapesta, pentru a discuta posibilitățile de încheiere a conflictului.

Marți, liderul de la Casa Albă a spus că nu vrea să organizeze o întâlnire degeaba, lăsând totuși de înțeles că intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin.