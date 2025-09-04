WWA: Schimbările climatice au făcut de 40 de ori mai probabile incendii similare ca în Spania

Potrivit studiului realizat de un grup de 13 cercetători, vremea extremă care a declanșat incendiile din nord-vestul Peninsulei Iberice, inclusiv Portugalia, apare în prezent o dată la 15 ani. Într-un climat preindustrial, astfel de fenomene erau estimate o dată la 500 de ani.

Europa a pierdut peste 1 milion de hectare de păduri și terenuri în această vară din cauza incendiilor, două treimi fiind în Spania și Portugalia. Cel puțin opt persoane au murit, mii de oameni au fost evacuați, iar transportul rutier și feroviar a fost grav afectat. Flăcările au coincis cu un val de căldură de 16 zile, cel mai intens înregistrat vreodată.

Cercetătorii subliniază că, deși fenomenele extreme sunt tot mai frecvente, efectele lor pot fi reduse.

„Este nevoie urgentă de gestionarea vegetației în zonele rurale, mai ales pe terenurile abandonate. În final, însă, lumea trebuie să înceteze să mai ardă petrol, gaz și cărbune”, a declarat Theodore Keeping, expert la Imperial College London.

Analiza arată că valuri de căldură de intensitatea celui din august ar apărea o dată la 13 ani în actualul climat, comparativ cu o frecvență de o dată la 2.500 de ani în absența schimbărilor climatice.