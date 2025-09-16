Yale: Copii ucraineni trimiși de Rusia în peste 200 de centre pentru „reeducare” și instruire militară

Laboratorul de Cercetare Umanitară (HRL) al Yale School of Public Health a documentat o rețea extinsă de centre de reeducare și militarizare pentru copii ucraineni, operată de autoritățile ruse, potrivit celui mai nou raport publicat marți.

Potrivit cercetătorilor, copii din Ucraina au fost transferați, de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, în cel puțin 210 locații situate pe teritoriul Federației Ruse sau în zonele ucrainene aflate sub ocupație.

În peste 60% dintre aceste centre, minorii sunt supuși „reeducării”, iar în aproximativ 18% primesc pregătire militară.

Mai mult de jumătate dintre facilități sunt administrate direct de guvernul rus.

Raportul descrie acest sistem ca fiind „potențial fără precedent”, capabil să găzduiască zeci de mii de copii pentru perioade îndelungate.

Deși nu oferă o cifră exactă a copiilor aflați acum în custodia Rusiei, studiul arată capacitatea logistică și operațională uriașă dedicată procesului de „rusificare” a minorilor deportați din comunitățile lor de origine.

Acesta este al patrulea raport al HRL privind transferul forțat al copiilor ucraineni și documentează pentru prima dată în detaliu amploarea și tipurile de locații folosite de autoritățile ruse pentru reeducare și instruire militară.