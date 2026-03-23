Frâna de urgență a creierului, activată în câteva secunde. Tehnica pe care o recomandă psihiatrii

Tehnica de calmare a creierului este simplă și poate fi aplicată oriunde. Puneți mâna dreaptă sub axila stângă și mâna stângă pe umărul drept, apăsând ușor. Inspirați de câteva ori pe nas și expirați pe gură.

„Este una dintre cele mai rapide și eficiente metode de a-ți regla sistemul nervos, obținând calmul în doar câteva secunde”, explică psihiatrul Alejandro Martínez Rico, citat de El Economista.

De ce funcționează

Îmbrățișarea somatică activează sistemul nervos parasimpatic, partea din sistemul nervos responsabilă cu relaxarea, recuperarea și funcțiile esențiale ale organismului. Potrivit Clinicii Universității din Navarra, sistemul parasimpatic permite corpului să se relaxeze și să îndeplinească funcții vitale de supraviețuire.

Cu alte cuvinte, gestul trimite un semnal direct creierului că pericolul a trecut. Răspunsul vine în secunde.

Ce face stresul repetat asupra sănătății

Vârfurile de stres frecvente nu sunt doar neplăcute. În timp, pot provoca probleme musculare, de stomac și dureri de cap. La nivel psihologic, anxietatea prelungită poate schimba și comportamentul.

Potrivit Mayo Clinic, stresul cronic poate duce la consum alimentar dezechilibrat, accese de furie, dependență de substanțe, izolare socială și sedentarism.

Când este necesară consultarea unui specialist

Dacă stresul este frecvent și cauza sa nu este cunoscută, specialiștii recomandă consultarea unui medic. Mai ales când apar simptome fizice: dureri în piept, senzație de lipsă de aer, amețeli, greață sau transpirații excesive.

Tehnicile de autoreglare precum îmbrățișarea somatică sunt utile ca prim răspuns. Ele nu înlocuiesc însă evaluarea medicală atunci când simptomele persistă.