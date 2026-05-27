Obiceiul simplu de la masă care îți schimbă chimia creierului, potrivit terapeuților

A mânca împreună cu cineva la aceeași masă nu este doar un obicei social, este unul dintre cele mai benefice lucruri pe care le poți face pentru corpul și mintea ta, potrivit specialiștilor.
Andreea Tobias
27 mai 2026, 12:11, Știrile zilei
Practica de a împărți masa cu alții, cunoscută în termeni științifici drept „comensalitate”, are efecte profunde asupra sănătății mintale și fizice. Lipsa acestor mese comune este asociată cu efecte negative asupra stării de bine, potrivit cercetărilor recente.

Un scut biologic împotriva singurătății

Oamenii sunt programați biologic pentru conexiune, explică Chloë Bean, terapeută în traume somatice. Sistemul nervos interpretează izolarea cronică drept o amenințare, iar masa împărțită cu altcineva ajută la contracararea acestei reacții de stres. Un studiu a identificat o legătură directă între comensalitate, fericire și niveluri mai scăzute de stres.

Relațiile se construiesc câte o masă pe rând

Terapeuta Pam Skop subliniază că mesele comune creează ocazii naturale pentru conversație. Când cineva îți ține minte preferințele culinare sau te întreabă cum a fost ziua, te simți binevenit și apreciat. Repetarea acestor ritualuri, fie că sunt cinele de vineri sau brunch-urile de duminică, consolidează relațiile. Legăturile nu se formează dintr-o singură interacțiune, ci prin prezență constantă, de-a lungul timpului.

Comunicarea se exersează la masă

Masa comună îți oferă un mediu fără presiune pentru a exersa dialogul. Asculți în timp ce celălalt vorbește, apoi răspunzi, un schimb simplu, dar esențial. Subiectele de conversație apar natural. Chiar și micile momente de tipul „Îți mai servesc?” sau „Ai mai mâncat asta?” pot deschide discuții mai profunde. Tot la masă exersezi și stabilirea limitelor, fără mize mari.

Creierul tău intră în modul de odihnă

Când te simți în siguranță alături de cineva, sistemul nervos se reglează, explică Bean. Corpul preia indicii de la cei din jur – râsul, căldura, expresia facială – și interpretează situația ca pe una sigură. Rezultatul: ieși din modul de alertă și intri într-o stare de echilibru.

Un cocktail de substanțe chimice benefice

Mâncarea stimulează dopamina, substanța chimică a motivației și plăcerii. Interacțiunea socială activează, simultan, oxitocina și endorfinele, implicate în crearea legăturilor și a încrederii. Masa împărțită este una dintre puținele activități care le declanșează pe toate trei deodată, potrivit terapeutei Skop.

Concluzia specialiștilor este clară: nu trebuie să fie vorba de evenimente mari. O cafea săptămânală sau o cină lunară cu cineva drag poate face diferența.

