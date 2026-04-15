Roiuri formate din zeci de mii de albine au invadat un centru comercial din Israel

Zeci de mii de albine au atacat un centru comercial din orașul israelian Netivot, potrivit Y Net Global.
Roiurile s-au așezat pe clădiri și pe mașinile din parcare provocând panică în rândul clienților și trecătorilor. De asemenea, albinele au ajuns în alte părți ale orașului israelian, fiind văzute pe balcoane și acoperișuri.
Complexul comercial a fost închis în așteptarea echipelor de intervenție.
Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să stea departe de albine, evitând zonele în care prezența acestora a fost semnalată.
In Netivot, Israel, tens of thousands of bees swarmed a shopping center, causing disruption and prompting an emergency response.pic.twitter.com/bk9Q1YgvSt
— Clash Report (@clashreport) April 15, 2026