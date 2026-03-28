Avertizări ANM: Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic la munte, în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață două avertizări nowcasting de Cod portocaliu pentru zonele montane înalte, valabile până la ora 12:00. Sunt vizate zonele de peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde sunt prognozate ninsori însoțite de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, rafalele vor ajunge la 85–120 km/h, iar viscolul va reduce vizibilitatea sub 50 de metri.

Tot sâmbătă dimineață, ANM a emis și două avertizări nowcasting de Cod galben pentru zonele montane din Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, valabile până în jurul orei 13:00.

În aceste zone, vântul va sufla cu 70–90 km/h, iar ninsoarea va determina scăderea vizibilității sub 100 de metri.

Ninsori la munte, ploi și vânt în toată țara, până luni

De vineri, de la ora 10:00, până luni, la ora 10:00, sunt anunțate intensificări ale vântului, ploi și ninsori la munte, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În acest interval, ANM a emis o atenționare de Cod galben pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei, unde sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ.

Va ploua mai ales sub formă de aversă, pe alocuri însoțită de descărcări electrice, iar la munte precipitațiile vor fi mixte și se vor transforma în ninsoare la altitudini de peste 1.600 de metri, în special în Carpații Meridionali și Orientali. Se va depune strat de zăpadă, local consistent, și va fi viscol, iar cantitățile de apă vor ajunge la 40–60 l/mp și izolat vor depăși 70–80 l/mp.

Separat, este în vigoare și o atenționare de Cod galben de vânt pentru Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 50–65 km/h până sâmbătă după-amiază.