Prima pagină » Meteo » Cum va fi vremea în acest weekend în capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în următoarele zile vremea în București va fi în general închisă, cu perioade cu vânt mai puternic și ploi slabe pe alocuri.
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
20 mart. 2026, 10:48

În prima parte a intervalului, între 20 martie, ora 10:00 și 21 martie, ora 08:00, cerul va fi temporar noros, iar temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de 11-13 grade și minime de 2-4 grade. Vântul va sufla moderat, cu rafale temporare de 35–45 km/h.

Pe 21 martie, între ora 08:00 și 22 martie, ora 08:00, vremea va fi mai închisă, iar spre dimineață se așteaptă ploi slabe. Vântul va avea intensificări în timpul zilei, cu rafale de 50-60 km/h, iar temperatura maximă va urca până în jur de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4-6 grade.

Pe 22 martie, între ora 08:00 și ora 18:00, cerul va rămâne închis, cu ploi slabe temporare, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de 35-40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jur de 10 grade.

Pentru 21 martie, între orele 10:00 și 18:00, în București este valabilă o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului. În tot intervalul 20-22 martie, rămâne în vigoare o informare meteorologică pentru vânt. Meteorologii recomandă prudență, deoarece rafalele puternice pot provoca dificultăți în trafic sau căderea unor obiecte, iar prognoza va fi actualizată în cazul apariției unor fenomene severe imediate.

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Vortex polar | Meteorologii Accuweather anunță ninsori viscolite în aproape toată România
Gandul
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Ingineriile financiare din spatele televiziunii care îl promovează pe Călin Georgescu. Cum a reușit Realitatea să fenteze statul vreme de 25 de ani
Libertatea
2 zodii care vor transforma în aur TOT ce vor atinge în următorii 3 ani, potrivit experților în astrologie
CSID
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Promotor