Cum va fi vremea în acest weekend în capitală

În prima parte a intervalului, între 20 martie, ora 10:00 și 21 martie, ora 08:00, cerul va fi temporar noros, iar temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de 11-13 grade și minime de 2-4 grade. Vântul va sufla moderat, cu rafale temporare de 35–45 km/h.

Pe 21 martie, între ora 08:00 și 22 martie, ora 08:00, vremea va fi mai închisă, iar spre dimineață se așteaptă ploi slabe. Vântul va avea intensificări în timpul zilei, cu rafale de 50-60 km/h, iar temperatura maximă va urca până în jur de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4-6 grade.

Pe 22 martie, între ora 08:00 și ora 18:00, cerul va rămâne închis, cu ploi slabe temporare, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de 35-40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jur de 10 grade.

Pentru 21 martie, între orele 10:00 și 18:00, în București este valabilă o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului. În tot intervalul 20-22 martie, rămâne în vigoare o informare meteorologică pentru vânt. Meteorologii recomandă prudență, deoarece rafalele puternice pot provoca dificultăți în trafic sau căderea unor obiecte, iar prognoza va fi actualizată în cazul apariției unor fenomene severe imediate.