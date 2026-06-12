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OFF The Record. Procurorul Marian Trușcă explică de ce s-a pensionat: „Anxietatea care a cuprins acum sistemul m-a atins” / Dosarul care l-a marcat

Procurorul Marian Trușcă vorbește vineri, de la ora 13.00, la Mediafax, despre problemele din Justiție, reformele din sistem, pensiile magistraților și lupta anticorupție.
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Iulian Moşneagu
12 iun. 2026, 12:58, Justiţie
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UPDATE Marian Trușcă afirmă că sistemul judiciar este supus presiunii publice, mediatice și politice

Procurorul Marian Trușcă a declarat, în emisiunea OFF The Record, că sistemul judiciar a fost supus, în ultimii ani, mai multor provocări, de la lupta anticorupție până la presiunile actuale venite din spațiul public, din presă și din zona politică.

Sistemul a fost supus unor provocări multiple, de la această luptă împotriva corupției, sigur, de altfel justificată, dar care, de la un punct încolo, cred că a scăpat cumva de sub control, să spunem, până la acest moment în care iarăși suntem supuși presiunii publice, presiunii mediatice, presiunii clasei politice”, a declarat Marian Trușcă.

Fostul procuror a precizat că, în ultimii zece ani, până în 2024, a activat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, înainte de a reveni la Institutul Național al Magistraturii.

UPDATE Marian Trușcă: Violența sexuală împotriva copiilor este cea mai gravă formă de violență posibilă

Procurorul Marian Trușcă a declarat că violența sexuală împotriva copiilor este, din punctul său de vedere, „cea mai gravă formă de violență posibilă”. El spune că dosarele de acest tip lasă urme nu doar asupra victimelor, ci și asupra celor care le anchetează.

„Violența sexuală împotriva copiilor, este, din punctul meu de vedere, cea mai gravă formă de violență posibilă. Este ceva absolut inacceptabil din orice punct de vedere… Toate aceste dosare lasă o amprentă în plan emoțional și asupra celui care le instrumentează, respectiv procuror, polițist și chiar judecător”, a declarat Marian Trușcă.

El a vorbit și despre cazul care l-a determinat să se concentreze asupra combaterii violenței sexuale împotriva copiilor: un dosar din 2015, privind un profesor de handbal acuzat că a abuzat mai multe fete.

„Dosarul care a fost însă un trigger, un declic pentru mine, a fost dosarul din 2015, atunci când am început efectiv această activitate. A fost și mediatizat la vremea respectivă, cu acel profesor de handbal care abuzase aproape întreaga echipă de fete. Nouă victime am identificat la momentul respectiv, am convingerea că mai erau și altele care, din păcate, nu au dorit să vorbească, copii de 12-14 ani”, a spus Marian Trușcă.

Fostul procuror spune că acel caz l-a marcat, dar l-a și motivat să continue în acest domeniu.

„A fost un caz care, într-adevăr, m-a și marcat, dar m-a și motivat să continui pe această linie și să dezvolt cumva sistemul despre care vă vorbeam și de care vă mărturisesc că sunt foarte mândru”, a adăugat Trușcă.

UPDATE Marian Trușcă: „Anxietatea care a cuprins acum sistemul, referitor în special la statut, la predictibilitatea lui, m-a atins”

Procurorul Marian Trușcă, fost director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, a explicat, în emisiunea OFF The Record, de ce a decis să se pensioneze după peste 26 de ani de activitate. El spune că decizia a fost influențată și de lipsa de predictibilitate privind statutul magistraților.

„26 de ani, 4 luni și, prin voia domnului președinte, încă o zi în plus. Am evoluat profesional sub o legislație care, după 25 de ani, îți permitea să faci acest pas. Și, vrând-nevrând, ca de altfel orice alt coleg, cred, la momentul ăsta ne facem un bilanț”, a declarat Marian Trușcă, la OFF The Record.

Fostul procuror a spus că a practicat profesia „cu foarte mare pasiune”, dar că tensiunile din sistem au contat în decizia sa.

„Pentru mine a fost un moment în care trebuia să fac o opțiune. Sigur, ea este o opțiune de a rămâne în continuare, pentru că am făcut profesia de procuror cu foarte mare pasiune. Dar nu pot să nu recunosc că, într-o oarecare măsură, și anxietatea care a cuprins acum sistemul, referitor în special la statut, la predictibilitatea lui, m-a atins într-o oarecare măsură”, a afirmat Trușcă.

El a precizat că un alt motiv a fost activitatea din ultimii zece ani în domeniul combaterii violenței sexuale împotriva copiilor, domeniu în care spune că poate contribui în continuare din avocatură.

„În plus, o chestiune care a contat pentru mine în această decizie a fost ceea ce am făcut în ultimii zece ani. Faptul că m-am axat foarte mult pe domeniul combaterii violenței sexuale împotriva copiilor și am realizat câteva lucruri la nivel de sistem care, din punctul meu de vedere, sunt remarcabile. În noua postură, aceea de avocat în activitate privată, pot să contribui foarte bine la dezvoltarea acestui domeniu în România, într-o manieră în care, în profesia de procuror, n-aș fi putut să o fac. Există anumite incompatibilități, anumite constrângeri legate de timp. Elementele astea punctuale m-au determinat să iau această decizie”, a mai spus Marian Trușcă.

Știrea inițială

Sistemul judiciar acuză clasa politică de tentativă de subordonare și face plângeri împotriva politicienilor români la organismele internaționale de profil.

În ce situație se află sistemul judiciar românesc după ani întregi de reforme și modificări legislative? Cât a afectat sistemul reforma pensiilor speciale? Cât afectează noua lege a salarizării unice sistemul de Justiție? Cine este vinovat pentru prescripția dosarelor? Ce repere, pregătire și răspunderi au magistrații români? Cum poate fi revigorată lupta anticorupție? Cum poate fi reformat CSM? Cine ar trebui să ancheteze magistrații? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu procurorul Marian Trușcă, fost director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, fost procuror șef al Serviciului de documente clasificate din DNA.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.

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