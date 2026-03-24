Alexandru Rogobete anunță înființarea unui grup de monitorizare a medicamentelor: „Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piață”

Ministerul Sănătății a anunțat, marți, înființarea unui grup interinstituțional dedicat monitorizării și controlului disponibilității medicamentelor în România. Decizia vine ca măsură preventivă în contextul situațiilor internaționale din aceste zile.

„În contextul internațional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu și de presiuni reale asupra economiei, am decis constituirea la nivelul Ministerului Sănătății a unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România.”, a declarat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Rogobete a spus că nu există o criză a medicamentelor în prezent, însă prevenția este foarte importantă, ținând cont de incertitudinea care există la nivel global.

„Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piață și evoluțiile externe. Experiența ultimilor ani ne-a arătat clar că reacția târzie costă – în accesul pacienților la tratament și în stabilitatea sistemului.”, a spus ministrul.

Grupul va monitoriza zilnic stocurile și consumul de medicamente, cu atenție specială pentru produsele care se află în risc de discontinuitate. „Acest grup va funcționa cu monitorizare zilnică a stocurilor și a consumului de medicamente, cu atenție specială pe produsele cu risc de discontinuitate”, a precizat Rogobete.

În paralel, vor fi analizate evoluțiile prețurilor și impactul costurilor logistice și al carburanților. „Urmărim evoluția prețurilor, inclusiv impactul costurilor logistice și al carburanților, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilități”, a adăugat ministrul.

Obiectivul grupului tehnic este, de fapt, prevenirea problemelor și intervenția rapidă înainte ca acestea să afecteze sistemul de sănătate.

„Acest grup tehnic funcționează pe baza unei abordări coordonate și are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor și intervenția timpurie, nu reacția întârziată”, a explicat Rogobete.

Printre măsurile prioritare se numără identificarea surselor alternative de aprovizionare, coordonarea cu instituțiile relevante și supravegherea atentă a stocurilor.

„Este o decizie de responsabilitate. Facem ceea ce trebuie, la timp, pentru ca sistemul de sănătate să rămână stabil, iar pacienții să aibă în continuare acces la tratamentele de care au nevoie.”, a mai spus el.