Prima pagină » Politic » „Am discutat lucruri”. Nicușor Dan, după discuțiile cu liderii coaliției. Nu există deocamdată o soluție

„Am discutat lucruri”. Nicușor Dan, după discuțiile cu liderii coaliției. Nu există deocamdată o soluție

Președintele Nicușor Dan spune că a discutat separat cu premierul Ilie Bolojan și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, însă nu a dezvăluit conținutul discuțiilor. El a recunoscut că, în condițiile în care PSD și PNL sunt în dezacord, nu există deocamdată o formulă de guvernare.
Andreea Tobias
20 apr. 2026, 12:32, Politic

Întrebat luni ce a discutat cu fiecare dintre cei doi lideri, Nicușor Dan a fost laconic. „Am discutat lucruri”, a răspuns el. A adăugat că ambii au comunicat substanțial în spațiul public.

Președintele a spus că speră în continuare să se găsească o formulă. Obiectivul său declarat este continuarea unei guvernări pro-occidentale și solide pentru România.

Nicio formulă în vedere

Întrebat direct dacă s-a găsit o soluție, Dan a fost explicit. „Evident că dacă avem două partide – PSD și PNL – fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament, și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a spus că România are nevoie de o guvernare stabilă și orientată pro-occidental. Acesta este, în viziunea sa, obiectivul care trebuie să primeze în fața calculelor de partid.

El nu a indicat un termen pentru găsirea unei soluții și nu a exclus nicio variantă în mod explicit.

