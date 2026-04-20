„Am discutat lucruri”. Nicușor Dan, după discuțiile cu liderii coaliției. Nu există deocamdată o soluție

Întrebat luni ce a discutat cu fiecare dintre cei doi lideri, Nicușor Dan a fost laconic. „Am discutat lucruri”, a răspuns el. A adăugat că ambii au comunicat substanțial în spațiul public.

Președintele a spus că speră în continuare să se găsească o formulă. Obiectivul său declarat este continuarea unei guvernări pro-occidentale și solide pentru România.

Nicio formulă în vedere

Întrebat direct dacă s-a găsit o soluție, Dan a fost explicit. „Evident că dacă avem două partide – PSD și PNL – fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament, și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a spus că România are nevoie de o guvernare stabilă și orientată pro-occidental. Acesta este, în viziunea sa, obiectivul care trebuie să primeze în fața calculelor de partid.

El nu a indicat un termen pentru găsirea unei soluții și nu a exclus nicio variantă în mod explicit.