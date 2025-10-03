AUR acuză: Raportul privind „Lovitura de Stat din România” prezentat în Parlament

Raportul privind „Lovitura de Stat din România” pentru perioada 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025 a fost prezentat vineri, 3 octombrie, în Parlament.

Documentul analizează modul în care a fost anulat procesul electoral, într-o manieră considerată neconstituţională şi contrară principiilor democratice.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că raportul reprezintă un răspuns la „pseudo-raportul” promovat de preşedintele Nicuşor Dan la Copenhaga şi la „rechizitoriul plăsmuit” de actualul Procuror General.

Liderul AUR a mai spus că raportul va fi tradus şi transmis tuturor cancelariilor străine. „Cei care au dat lovitura de stat inventează astăzi tentative de lovituri de stat. (…) Preşedintele Nicuşor Dan întruneşte toate condiţiile pentru a fi suspendat”, a afirmat Simion.

La rândul său, preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, a susţinut că raportul dovedeşte „cea mai gravă lovitură de stat realizată vreodată în interiorul Uniunii Europene”.

Acesta a criticat deciziile Curţii Constituţionale, invocarea „situaţiei excepţionale” şi justificarea anulării alegerilor prin „războiul hibrid al Rusiei”.

„Nu există aşa ceva în Constituţie. Este o agresiune împotriva ordinii de drept şi a democraţiei”, a spus Pavelescu.

Prezentarea raportului este însoţită de un apel către cetăţeni de a semna documentul, pentru a-şi asuma concluziile şi pentru a sprijini iniţiativele care, potrivit iniţiatorilor, vizează „revenirea la democraţie” în România.