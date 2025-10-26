Bolojan: Aprobarea bugetului pe baze solide este esențială pentru 2026 / Premierul, despre măsurile adoptate până acum: „Pachetul 1 și pachetul 2 ne-au salvat”

„Pentru ca acest buget să stea pe bază solidă anul viitor, pentru a ne respecta angajamentele pe care le avem față de partenerii noștri, dar și față de cetățenii noștri – pentru că dacă nu le respectăm față de parteneri, nu le putem respecta nici față de cetățeni – înseamnă că trebuie să pregătim legislația care trebuie adoptată înainte. Orice fel de tergiversări legate de adoptarea legislației, de exemplu, privind reforma în administrația locală și cea centrală, ne duc într-o zonă în care nu le putem adopta înainte de aprobarea bugetului. Și, practic, dacă nu facem acest lucru, anul bugetar 2026 va fi un an compromis”, a explicat premierul duminică seara, la Digi24.

Bolojan a subliniat că, fără măsuri corecte, cetățenii ar putea vedea impozitele lor direcționate spre plata unor posturi excedentare în administrație, în loc să fie investite în comunități.

„Se vede din toate calculele că în multe locuri la primării din România sunt în plus. Noi, la nivel central, în loc să folosim creditele pe care le luăm în numele României, în investiții, în cofinanțarea acestora, le folosim pentru plata unui aparat care în multe locuri este excedentar sau care și-a conservat diferite forme de salarizare”, a mai spus Bolojan.

Premierul a reiterat angajamentul său de a explica clar cetățenilor situația și de a exercita responsabilitatea asumata, împreună cu coaliția care îl susține: „Evit să potențez aceste lucruri, explicând de fiecare dată în mod corect cetățenilor care este situația pentru că eu în felul acesta înțeleg să-mi exercit această imensă responsabilitate pe care mi-am asumat-o. Sigur, împreună cu coaliția și pe baza unei susțineri pe care am primit-o inițial”.

Legislația trebuie aplicată rapid pentru a putea aproba bugetul României

Premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea aplicării rapide a legislației pentru a putea aproba bugetul României și a-și îndeplini responsabilitatea față de țară.

„Să punem în practică această legislație înainte de buget și voi face tot ceea ce este posibil, să-mi fac datoria de premier pentru țara noastră, explicând o dată în coaliție, de două ori, în așa fel încât să-i convin pe colegii noștri că dacă facem ședințe de partid, e bine să le facem și să vedem. Bun. Nu avem bani, da? Să propui tot felul de soluții, cum repartizezi banii pe care nu-i ai, pe care îi împrumuți cu dobânzi enorme care ne duc în situații dificile, asta știe să facă toată lumea. Dar cum faci economii, să știți că nu e mare entuziasm”, a afirmat Bolojan.

„Am discutat, de exemplu, de mai multe ori, că ne trebuie bani pentru a finanța proiectele din administrația locală (…) Hai să vedem ce economii putem face și eu sunt de acord ca toate economiile pe care le facem. Pentru că și eu vreau să susținem investițiile. Credeți că a venit cineva să-ți spună cum se fac economiile? Deci lucrurile astea nu se fac foarte comod și dacă cineva are soluții foarte bune, să vină să le anunțe și dacă sunt fezabile, poate să-și asume orice fel de poziție”, a mai declarat el.

Premierul a mai precizat rolul măsurilor adoptate: „Aceste măsuri, pachetul 1 și pachetul 2, ne-au salvat. Nu există alte soluții decât să facem aceste lucruri pentru țara noastră. Nu este comod nici pentru partide să fac aceste lucruri, dar nu avem altă posibilitate. Tot noi, într-o formă sau alta, am generat acest aspect”.