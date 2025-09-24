Prima pagină » Politic » Bolojan, despre banii pentru partide: Toată lumea trebuie să fie parte la acest efort național

Bolojan, despre banii pentru partide: Toată lumea trebuie să fie parte la acest efort național

Premierul Ilie Bolojan susține că partidele politice trebuie să participe la efortul național de reducere a cheltuielilor, motiv pentru care subvențiile lor ar putea fi diminuate odată cu rectificarea bugetară ce urmează să fie prezentată zilele următoare.
Bolojan, despre pensionarea timpurie: Nu mai este sănătos și suportabil
Bolojan, despre pensionarea timpurie: Nu mai este sănătos și suportabil
Antonescu, atac la adresa lui Bolojan: Politica internă nu se poate reduce doar la tema deficitului
Antonescu, atac la adresa lui Bolojan: Politica internă nu se poate reduce doar la tema deficitului
Tânăr urmărit internațional pentru că a încercat să ucidă un polițist din Italia, prins în Olt
Tânăr urmărit internațional pentru că a încercat să ucidă un polițist din Italia, prins în Olt
Procurorul general declară că o companie cu legături în Rusia l-a sprijinit pe Călin Georgescu derulând o „operațiune de microtargetare” în România
Procurorul general declară că o companie cu legături în Rusia l-a sprijinit pe Călin Georgescu derulând o „operațiune de microtargetare” în România
Procurorul general, despre cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă: „Cred că o să fie soluționată pozitiv”
Procurorul general, despre cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă: „Cred că o să fie soluționată pozitiv”
Gabriel Pecheanu
24 sept. 2025, 17:08, Politic

Premierul Ilie Bolojan a declarat că susține reducerea subvențiilor pentru partidele politice, odată cu rectificarea bugetară ce urmează să fie adoptată în aceste zile.

„Din punctul meu de vedere, toată lumea trebuie să fie parte la acest efort național, inclusiv partidele politice. Și dacă se propune, de exemplu, o reducere de 10% a posturilor în administrație, cel puțin în cea locală, nu văd de ce acest procent nu s-ar aplica și partidelor politice. Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”, a spus premierul.

Întrebat dacă tăierea subvențiilor va fi inclusă în rectificarea bugetară, Bolojan a precizat că decizia va fi clarificată odată cu publicarea proiectului oficial: „Veți vedea datele în propunerea care va fi publicată cel mai târziu vineri”.