Bolojan, despre programul Anghel Saligny: Anul acesta nu vom mai semna contracte noi

Întrebat, la Digi24, dacă va mai exista programul Anghel Saligny, Bolojan a răspuns: „Deci pe programul Anghel Saligny, imaginați-vă că am avut mii de contracte în fiecare localitate aproape și am avut și avem semnate contracte de aproximativ 52 de miliarde de lei, dintre care s-au dat în plată aproape jumătate, peste 20 de miliarde. Și atunci, practic în fiecare localitate din România, din bani guvernamentali se face câte ceva. (…) Anul acesta nu vom mai semna contracte noi. Nu mai avem această posibilitate. Iar contractele care sunt astăzi în plată, vor fi eșalonate în următorii 3 ani de zile”.

El a adăugat că „anul acesta și anul viitor avem un vârf de plată pe fonduri europene și nu mai avem bani și nici spații fiscale să alocăm atâția bani din bugetele naționale pentru aceste lucrări”.

„Deci vom face o bugetare multianuală, care înseamnă că se va știi exact că anul viitor va fi o sumă apropiată de cea de anul acesta, iar în 2027 și 2028, pentru că nu mai avem presiunea pe fonduri europene, va fi o sumă mai mare. Fiecare constructor, fiecare autoritate, primărie, consiliu județean, va ști câți bani îi revin și va putea să-și dimensioneze lucrarea și ritmul de lucrări în așa fel încât să le închidă. Dacă vor să le facă mai repede, vor putea să ia credite și cu ratele care sunt garantate de guvern cu această eșalonare pe trei ani de zile, vor putea să-și acoperă aceste credite”, a explicat premierul.