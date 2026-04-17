Bolojan, între guvern minoritar și moțiune de cenzură

Bolojan a fost întrebat dacă își mai închipuie Guvernul adând o majoritate în Parlament sau măcar susținut de o majoritate în Parlament, ori dacă se poate baza chiar și parțial pe opoziție.

„Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. La un moment dat, orice guvern, indiferent care este numele premierului, funcționează pe o realitate parlamentară, pe o susținere parlamentară și asta se va întâmpla în perioada următoare. Subliniez, această criză nu este bună pentru România. Nu sunt adeptul guvernelor minoritare în astfel de situații, dar România a mai avut astfel de situații”, a spus premierul.

Întrebat dacă ar trece o moțiune de cenzură, Bolojan a spus că „rămâne de văzut ce se va întâmpla”, dar că „există suficiente voturi în Parlament pentru ca o moțiune de cenzură să treacă într-un fel sau altul”.

„Cred, așa cum v-am spus legat de perioada următoare, că problemele României nu sunt generate de români. Problemele României sunt generate în general de guvernări. Soluția noastră este să creăm condiții pentru ca românii să-și recapete încrederea și să reconstruiască România”, a mai spus premierul.