Bolojan: Risipa din administrația publică, una din cauzele deficitului bugetului

„Cu siguranță în acești ani am avut o risipă la nivel de autorități publice, la nivel de stat. Ea este una din cauzele deficitului pe care l-am acumulat și l-avem în această perioadă. Și trebuie să luăm măsuri pentru a elimina această risipă”, a afirmat, vineri seara, Ilie Bolojan, la Prima TV.

Bolojan a exemplificat dimensiunea problemei prin costurile cu dobânzile: „Acest deficit, care înseamnă 32 de miliarde de euro anul acesta, ne obligă să plătim dobânzi care reprezintă acoperirea creditelor contractate de România în anii trecuți de aproximativ 11 miliarde de euro. Asta înseamnă, în termeni vizibili, autostrada care leagă Bucureștiul de Pașcani – autostrada Moldovei”.

Premierul spus, despre construirea bugetului pe date eronate, respectiv că deficitul real nu a fost niciodată 9,2%, cât indicau cifrele oficiale: „Din păcate s-a constatat că datele după care s-a construit bugetul de la începutul anului n-au corespuns la jumătatea anului realității”.

Din corecțiile făcute recent aproape 40% reprezintă costuri suplimentare cu dobânzile

Acesta a avertizat că din corecțiile făcute recent aproape 40% reprezintă costuri suplimentare cu dobânzile, subliniind importanța recâștigării credibilității prin furnizarea unor date financiare predictibile și validate în timp.

Precizările lui Bolojan vin ca răspuns la întrebarea „Ce v-a surprins mai mult în Capitală? Minciuna sau risipa?”.

„Sunt de 20 de ani în administrație. Am lucrat în toți acești ani, inclusiv cu Bucureștiul, cu ministere, cu autorități, cu agenții. Deci nu mă surprinde neapărat ceva, numai pentru că m-am lovit de aceste instituții. (…) În ceea ce privește, știți, minciuna. Astăzi am văzut o discuție între doi directori la o ședință. Unul spunea că i-a trimis de celuilalt niște note care țineau de colaborarea dintre ei. Celălalt n-a recunoscut. După vreo trei ore am primit dovada că i-a trimis-o și așa mai departe. Astea sunt elementele, dar le întâlnești în orice instituție. Nu este ceva care ține doar de București sau de altă parte. Sunt lucruri normale. Trebuie să treci peste toate neajunsurile și să faci ceea ce este necesar”, a spus prim-ministrul.