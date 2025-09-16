Bolojan: „România are stabilitate politică”, în ciuda tensiunilor din coaliție

„În momentul de față avem o stabilitate politică, lucru care este certificat de votul în Parlament, atât pe ceea ce înseamnă moțiunea de cenzură, dar și pe moțiunea simplă, de exemplu, pe care senatorul a respins-o vis-a-vis de Ministrul Educației. Asta nu înseamnă că, într-o coaliție de patru partide, cu istorie diferite, cu viziuni diferite, lucrurile se dereglează foarte ușor. Dar astăzi putem să spunem că România are o stabilitate politică și că trebuie să facem fiecare ceea ce ține de noi pentru a menține această stabilitate”, a spus Bolojan la Antena 3 CNN.

Premierul a precizat că această stabilitate „o condiție atât pentru a menține o percepție de încredere în ceea ce privește indicatorii economici a României, dar și în ceea ce privește perspectiva pe termen lung pentru a genera predictibilitate, pentru a genera stabilitate pentru mediul de afaceri și pentru a arăta încrederea românilor în guvernare”.