Bolojan: S-a făcut o fuziune între Mediu și Arii Protejate.Adunate aveau 1700 de angajați, după 2000

Premierul a spus că impactul pe anul acesta al măsurilor fiscal-bugetare este de 0,6-0,7% din PIB, „pentru că lunile pentru care s-au aplicat măsurile sunt puține, iar gândiți-vă că din pachetul 2, în condițiile în care Curtea Constituțională a amânat decizia la începutul lunii octombrie, din nou va mai fi practic o amânare cu o lună de zile, presupunând că aceste pachete rămân în picioare, alături de cel care a fost validat astăzi și care, practic, pune o presiune pe cele trei autorități de reglementare să-și reducă salariile care depășiseră nivelul rezonabil, să își reducă personalul și, în general, să fie mult mai eficiente cu banul public. Deci, ținta este stabilită corect”.

El a spus că reducerea de personal în administrația centrală înseamnă că fiecare ministru, cunoscând realitățile din fiecare minister, trebuie să ia măsuri punctuale care să reducă cheltuielile și să facă ministele mai eficiente. Șeful Guvernului a dat și exemple negative.

„Asta trebuie să facă practic fiecare ministru, să-și analizeze instituțiile, să vadă câte servicii deconcentrate are în fiecare județ, dacă pot fi fuzionate și multe pot fi fuzionate, în mod evident cu reducere de personal. Gândiți-vă că s-a făcut o fuziune între Agenția Națională de Mediu și cea de Arii Protejate. Înțeleg că adunate aveau 1700 de angajați, în urma fuziunii au apărut 2000 de posturi. De asemenea fuziuni și comasări uneori te lipsești. Asta înseamnă să nu tratezi lucrurile serios și aceste lucruri nu trebuie să se mai repete și deci nu trebuie să mimăm că luăm măsuri, ci chiar trebuie să le facem, pentru că dacă doar le mimăm, ne batem joc practic de cetățenii țării noastre”, a explicat Bolojan.