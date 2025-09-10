Canada își reconsideră relațiile cu Israelul după incidentul din Qatar

Canada își evaluează relația cu Israelul după atacul asupra liderilor Hamas din Qatar, a declarat miercuri ministrul de externe Anita Anand, semnalând astfel nemulțumirea față de guvernul israelian, scrie Reuters.

Canada consideră atacul inacceptabil, mai ales având în vedere eforturile Qatarului de a facilita pacea în Orientul Mijlociu, a spus Anand.

Anand a făcut aceste declarații răspunzând la întrebarea dacă Canada ar putea urma exemplul Comisiei Europene, care a anunțat că va propune suspendarea măsurilor comerciale dintr-un acord al Uniunii Europene cu Israelul.

„Ne evaluăm relația cu Israelul”, a declarat Anand jurnaliștilor, în marja unei reuniuni a Partidului Liberal de guvernământ din Edmonton.

Întrebată în mod specific dacă Canada ia în considerare vreun fel de sancțiuni împotriva Israelului, ea a răspuns: „Vom continua să evaluăm pașii următori”.

Canada și-a înăsprit vizibil poziția față de Israel sub conducerea prim-ministrului Mark Carney, care l-a înlocuit pe Justin Trudeau în ianuarie. Carney a anunțat în iulie că Canada va recunoaște statalitatea palestiniană, stârnind nemulțumirea Israelului. Trudeau a fost, în general, susținător al campaniei Israelului împotriva Hamas, criticând ocazional acțiunile armatei israeliene.

Marți, Carney a condamnat lovitura aeriană israeliană, numind-o „o extindere intolerabilă a violenței” care risca să escaladeze conflictul în întreaga regiune.

El a declarat luna trecută că planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza este „greșit”.