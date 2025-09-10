Prima pagină » Politic » Canada își reconsideră relațiile cu Israelul după incidentul din Qatar

Canada își reconsideră relațiile cu Israelul după incidentul din Qatar

Canada își reevaluează relația cu Israelul după atacul asupra liderilor Hamas și nu exclude posibile măsuri sau sancțiuni viitoare.
Alexandra-Valentina Dumitru
10 sept. 2025, 20:17, Politic

Canada își evaluează relația cu Israelul după atacul asupra liderilor Hamas din Qatar, a declarat miercuri ministrul de externe Anita Anand, semnalând astfel nemulțumirea față de guvernul israelian, scrie Reuters.

Canada consideră atacul inacceptabil, mai ales având în vedere eforturile Qatarului de a facilita pacea în Orientul Mijlociu, a spus Anand.

Anand a făcut aceste declarații răspunzând la întrebarea dacă Canada ar putea urma exemplul Comisiei Europene, care a anunțat că va propune suspendarea măsurilor comerciale dintr-un acord al Uniunii Europene cu Israelul.

„Ne evaluăm relația cu Israelul”, a declarat Anand jurnaliștilor, în marja unei reuniuni a Partidului Liberal de guvernământ din Edmonton.

Întrebată în mod specific dacă Canada ia în considerare vreun fel de sancțiuni împotriva Israelului, ea a răspuns: „Vom continua să evaluăm pașii următori”.

Canada și-a înăsprit vizibil poziția față de Israel sub conducerea prim-ministrului Mark Carney, care l-a înlocuit pe Justin Trudeau în ianuarie. Carney a anunțat în iulie că Canada va recunoaște statalitatea palestiniană, stârnind nemulțumirea Israelului. Trudeau a fost, în general, susținător al campaniei Israelului împotriva Hamas, criticând ocazional acțiunile armatei israeliene.

Marți, Carney a condamnat lovitura aeriană israeliană, numind-o „o extindere intolerabilă a violenței” care risca să escaladeze conflictul în întreaga regiune.

El a declarat luna trecută că planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza este „greșit”.