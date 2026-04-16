Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator"

Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”

Președintele Nicușor Dan a declarat că în familia sa, cei doi copii sunt expuși foarte rar la ecrane și la televizor.
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Sursa foto: Alexandra Pangrea / MediafaxFoto
Nițu Maria
16 apr. 2026, 19:57, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Europa FM, că timpul petrecut de copiii săi în fața ecranelor este unul extrem de redus. Acesta a vorbit și despre o potențială mutare din actuala locuință, în viitorul apropiat.

Întrebat despre cât de des se uită cei doi copii la televizor, președintele Nicușor Dan a explicat că accesul lor este limitat, fără a exista o expunere constantă la ecrane.

„Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”, a spus președintele.

Președintele a declarat că măsura este luată conform recomandărilor medicilor, pe care a spus că încearcă să le respecte în organizarea vieții de familie.

„Așa spun medicii, da. În general e bine să ne uităm la ce spun specialiștii”, a afirmat acesta.

Întrebat mai concret cât timp petrec copiii în fața ecranelor, șeful statului a oferit o estimare orientativă. „Păi fetița cam, să zicem, două ore pe săptămână, cam un film și poate așa, iar băiețelul aproape deloc”, a precizat Nicușor Dan.

Acesta a vorbit și despre posibilitatea unei mutări din chirie într-un spațiu mai adecvat funcției de președinte. Nicușor Dan a spus că nu există o decizie finală, dar discuțiile sunt în desfășurare.

„Suntem încă în discuția asta, poate vara asta, când e vacanța copiilor și e mai simplu pentru ei”, a explicat el.

Întrebat dacă ar putea lua în calcul reședința oficială de la Vila Lac, președintele a respins această variantă.

„Acolo e prea izolat și pentru copii nu cred că e bine să stea singur într-o vilă așa. Dar undeva într-un cartier poate, poate, da”, a spus Nicușor Dan.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Începând cu 2027, toate telefoanele mobile se vor schimba pentru totdeauna: va fi obligatorie înlocuirea bateriei în UE
Gandul
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor