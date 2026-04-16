Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Europa FM, că timpul petrecut de copiii săi în fața ecranelor este unul extrem de redus. Acesta a vorbit și despre o potențială mutare din actuala locuință, în viitorul apropiat.

Întrebat despre cât de des se uită cei doi copii la televizor, președintele Nicușor Dan a explicat că accesul lor este limitat, fără a exista o expunere constantă la ecrane.

„Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”, a spus președintele.

Președintele a declarat că măsura este luată conform recomandărilor medicilor, pe care a spus că încearcă să le respecte în organizarea vieții de familie.

„Așa spun medicii, da. În general e bine să ne uităm la ce spun specialiștii”, a afirmat acesta.

Întrebat mai concret cât timp petrec copiii în fața ecranelor, șeful statului a oferit o estimare orientativă. „Păi fetița cam, să zicem, două ore pe săptămână, cam un film și poate așa, iar băiețelul aproape deloc”, a precizat Nicușor Dan.

Acesta a vorbit și despre posibilitatea unei mutări din chirie într-un spațiu mai adecvat funcției de președinte. Nicușor Dan a spus că nu există o decizie finală, dar discuțiile sunt în desfășurare.

„Suntem încă în discuția asta, poate vara asta, când e vacanța copiilor și e mai simplu pentru ei”, a explicat el.

Întrebat dacă ar putea lua în calcul reședința oficială de la Vila Lac, președintele a respins această variantă.

„Acolo e prea izolat și pentru copii nu cred că e bine să stea singur într-o vilă așa. Dar undeva într-un cartier poate, poate, da”, a spus Nicușor Dan.