Câţi bani a dat România Ucrainei? Bolojan îl contrazice pe Ciolacu

În luna septembrie, preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu a făcut un raport în care se arată că România a acordat un sprijin în valoare de circa 1,5 miliarde de euro Ucrainei, ceea ce înseamnă aproximativ 0,2% din PIB.

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, însă, că războiul din Ucraina a costat România, direct şi indirect, între 2 şi 3% din PIB.

Întrebat care sunt cifrele corecte, actualul premier Ilie Bolojan a spus că cifra pe care a dat-o Dăianu, de 0,2%, este o cifră corectă.

„Asta este ponderea noastră ca PIB”, a afirmat Bolojan la Antena 3 CNN.

Întrebat, în continuare, pe ce s-a bazat Ciolacu atunci când a dat cifrele de 10 ori mai mari, în 2023, Bolojan a răspuns: „Vă rog să-l întrebaţi pe dânsul, să explice ceea ce a vrut să spună, pentru că, fiind premierul Român, poate ştia anumite lucruri”.