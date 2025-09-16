Ce spune Nicușor Dan despre cercetarea prezentată de Procurorul General: „o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România”

„Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc”, transmite Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele felicită Parchetul General pentru cercetarea prezentată și precizează că își păstrează criticile pe care le-a exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale.

Procurorul general Alex Florența a declarat, marți, că România a fost ținta unor campanii hibrid de amploare atât înaintea, cât și în timpul alegerilor prezidențiale din 2024, anulate.

Campania a presupus atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare a ordinii publice prin dezinformare și influențarea electoratului.

Procurorul general: Scopul războiului hibrid rusesc împotriva României – slăbirea statului din interior

Într-o declarație adresată reporterilor, Florența a explicat că operațiunile hibride includ mai multe tehnici, cea mai vizibilă fiind dezinformarea, dar și alte „activități ostile de destabilizare” menite să inducă eroare și tensiune socială.

„Tipurile de atac hibrid urmăresc două elemente importante. Pe de o parte, inducerea în eroare a populației și polarizarea pe diferite teme, implicit generarea unei zone de dezordine socială”, a spus procurorul.

El a subliniat că o populație fragmentată și tensionată devine „manevrabilă” de către rețelele care orchestrează aceste operațiuni, iar efectele pot culmina cu proteste excesive sau cu scăderea încrederii în instituțiile statului.

„În al doilea rând… urmăresc punerea unei presiuni uriașe asupra instituțiilor de ordine publică și siguranță națională”, a adăugat Florența, arătând că presiunea combinată asupra societății și instituțiilor poate duce la slăbirea statului din interior — obiectivul final al acestor acțiuni. Procurorul general a atras atenția că, dincolo de efectul imediat al falsurilor sau al campaniilor de manipulare, strategia hibridă urmărește efecte pe termen mediu și lung: neîncredere, dezordine și incapacitate instituțională. În final, „scopul războiului hibrid… este slăbirea din interior a unui stat”, a concluzionat Alex Florența.