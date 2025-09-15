Chelaru (AUR), despre decizia pilotului de a nu doborî drona rusească: O misiune bine îndeplinită

După ce senatorul AUR, Petrișor Peiu, a spus că nu a văzut un comunicat oficial care să răspundă la toate întrebările legate de drona rusească ce a violat spațiul aerian românesc, fostul general Mircia Chelaru, senator AUR, a spus că decizia pilotului a fost una corectă, iar misiunea a fost „bine îndeplinită”.

„Când a fost învestit Guvernul Ciolacu, în 2023, în programul de guvernare și-a luat angajamentul că o să vină cu o propunere de lege pe tema aceasta, de doborâre a dronelor. N-a făcut-o astfel încât a fost o inițiativă parlamentară. (…) De când a fost votată acea lege, cred că de prin februarie sau martie, până astăzi, instituțiile statului nu au făcut nici norme de aplicare, nici ordin de ministru care trebuiau să reglementeze modalitatea de acțiune. Până la urmă, am aflat de la ministru că piloții respectivi ar fi putut să doboare drona, deci nu aveau nevoie de altă legislație, dar tot ei spun că ar fi fost nevoie de legislație secundară, dar spun că ar fi putut să doboare. De ce n-au doborit-o? Nu știu. Adică dacă tu ca factor politic, ca ministru, lași această decizie la latitudinea piloților, păi asta e, așa a hotărât pilotul”, a spus Petrișor Peiu.

El a adăugat că dacă ministru al Apărării ar fi fost senatorul Mircia Chelaru, „n-ar fi ezitat nici 20 de secunde să ia o decizie”.

Prezent la conferința de presă, fostul general a intervenit și a aprobat, însă, decizia luată de piloți.

„Deci nu există nici o scuză, nici o justificare a cuiva că n-a putut să doboare un obiect zburător, indiferent cum se cheamă el, pentru că, vezi, Doamne, legea a trecut doar cu niște voturi minus. Asta este deja puerilism, infantilism. Regulile de angajare în momentul ridicării în aer sau a dării misiunii de luptă se face de către comandantul care a primit misiunea de luptă. În final, deschiderea focului – da sau nu – stă în decizia pilotului. În momentul în care s-ar fi putut face o clonă, în sensul că noi o percepem ca dronă, dar ea să fi fost un aparat de zbor inofensiv cu ființă umană, nu mai deschizi focul asupra ei. Doi: când muniția ta, în regulă de angajare, este mult peste necesarul de combaterea unei ținte, ținta, descoperind că este inofensivă, putea să fie o dronă dezafectată, mergând din inerție. Și atunci nu mai execuți focul. A fost decizia pilotului, pe care eu o consider corectă. Chiar dacă la ridicare, ordinul a fost „Nimiciți”. În concluzie, nu putem trage noi concluzii peste ceea ce înseamnă maximul de angajare corespunzător regulilor operative. Și să nu uităm că aceste reguli nu sunt în totalitate la dispoziția comandantului român. Ele sunt într-un sistem integrat NATO, s-a luat decizia în comun, s-a raportat și s-a acționat ca atare. În opinia mea, a fost o misiune bine îndeplinită”, a declarat Mircia Chelaru.

O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.