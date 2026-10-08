Cine va intra în Guvernul lui Luca Niculescu. Premierul desemnat dezvăluie cum își va selecta miniștrii

Niculescu a vorbit și despre posibilitatea ca Alexandru Nazare să facă parte din viitoarea echipă guvernamentală, pe care l-a descris drept un ministru competent și un om respectat pe plan internațional.

Întrebat dacă a decis să îl păstreze pe Alexandru Nazare în Guvern sau dacă are deja în vedere un alt nume pentru viitorul Executiv, Luca Niculescu a afirmat că discuția privind componența Cabinetului este prematură.

Luca Niculescu: „Încă nu știm nici cum va arăta Guvernul”

Premierul desemnat a precizat că inclusiv caracterul politic sau tehnocrat al viitorului Cabinet urmează să fie stabilit în urma negocierilor.

„Încă nu știm nici cum va arăta Guvernul, dacă va fi unul tehnocrat, dacă va fi unul mai mult politic. După cum am zis, reprezentanții PSD au venit cu o propunere. Domnul Alexandru Nazare este un ministru competent”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a continuat prin a evidenția experiența lui Alexandru Nazare și modul în care acesta este perceput în relațiile cu partenerii externi.

„A arătat-o în mai multe rânduri și în discuțiile (…) unde, împreună cu colegii de la Banca Națională, au făcut lucruri foarte bune, și în discuțiile pe care le-am avut la OCDE. Este un om respectat și pe plan internațional. Este un om care își poate avea locul într-un Guvern, dar, încă o dată, discuția este prea devreme”, a declarat Niculescu.

Cum vor fi aleși viitorii miniștri

Luca Niculescu a fost întrebat și după ce criterii își va selecta miniștrii și dacă va accepta propuneri venite din partea formațiunilor politice.

Premierul desemnat a legat direct mecanismul de selecție de formula politică pe care o va avea viitorul Executiv.

„Depinde cum va fi Guvernul. Dacă va fi un Guvern tehnocrat, va fi într-un fel. Dacă va fi un Guvern cu o majoritate politică sau un Guvern cu o reprezentare politică, evident că trebuie să ții seama de propunerile partidelor care te susțin”, a declarat Luca Niculescu.

Sursa video: Digi 24