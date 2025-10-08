Ciolacu, atac la PNL: Nu s-a făcut nicio reformă, a început propaganda aia care m-a rezolvat și pe mine

Fostul premier a acuzat Guvernul că nu a făcut nicio reformă și s-a referit la propaganda care atacă PSD.

„Nu s-a făcut nicio reformă, a început propaganda aia care l-a rezolvat și pe Ciolacu (…) PSD nu vrea să dea oameni afară din administrație, vorbim despre descentralizare pompieristic la televizor (…) Nu sunt eu un mare analist, dar se văd anumite lucruri, înaintea lui Ciolacu au fost trei prim-miniștri PNL”, a transmis Marcel Ciolacu în cadrul emisiunii „Ai aflat” transmisă de Gândul.

Ciolacu susține că toate acuzațiile aduse guvernului său nu sunt reale.

„Eu sunt singurul care am făcut autostrăzi, am mărit pensii (…) Eu nu m-am plâns, cred că dacă aveam un meteorit, le aveam pe toate, nu vreau flori, dar opriți-vă cu minciunile”, a adăugat Marcel Ciolacu.